Как дожить до ста лет: 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия

Вы узнаете:
- 101-летняя американка работает шесть дней в неделю
- Она с раннего возраста привыкла к труду
101-летняя американка из штата Нью-Джерси поражает окружающих своей энергией — несмотря на возраст, она по-прежнему работает шесть дней в неделю и признаётся, что не представляет себе жизнь без дела.
В беседе с ABC7 Энн Анжелетти откровенно рассказала, почему не собирается уходить на пенсию.
Будущая предпринимательница родилась в начале 1920-х годов и с раннего возраста привыкла к труду. Она оставила школу, чтобы помогать родителям в семейном продуктовом магазине в Бруклине. В те времена холодильников ещё не было, и её отец подрабатывал, развозя лёд по домам на телеге, запряжённой лошадью.
Теперь, спустя почти столетие, Энн владеет ювелирной мастерской Curiosity Jewelry в городке Крескилл, где трудится вместе с дочерью и внучкой. Она признаётся, что ежедневная работа — её источник жизненной энергии: "Если я перестану работать — меня просто не станет. Я не создана для того, чтобы сидеть дома".
За свою долгую жизнь Энн успела поработать в самых разных сферах. Когда её муж ушёл на фронт во время Второй мировой войны, она устроилась на военно-морскую верфь, а позже — официанткой.
Собственное дело она открыла случайно, заметив вывеску об аренде ювелирного магазина: "Я спросила владельца, сколько стоит аренда. Он ответил: 85 долларов в месяц. Сейчас я столько трачу на кофе".
Анжелетти уверена: работать нужно не ради денег, а ради удовольствия и общения. Она с улыбкой говорит, что не расстраивается, если клиенты уходят без покупок: "Даже если ничего не берут — мы всё равно выпьем кофе и поговорим".
Посетители называют Энн примером силы духа и вдохновения. А сама она считает, что секрет долголетия прост — нужно оставаться активным и благодарным за каждый день:
"Просыпайтесь, ухаживайте за собой, занимайтесь любимым делом. Если вам что-то не по душе — меняйте это. Я счастлива, что могу работать и чувствовать себя нужной".
В чем секрет долголетия: ответ ученых
Исследователи из Стокгольма пришли к выводу, что секрет долголетия у тех, кто перешагнул вековой рубеж, заключается не в умении бороться с болезнями, а в способности их предотвращать. По данным учёных, лишь 12,5% людей старше 100 лет пережили инфаркт, тогда как среди пожилых в возрасте от 80 до 89 лет этот показатель достигает 24% — почти вдвое больше.
Об источнике: ABC News
ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.
