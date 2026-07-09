Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в пятницу
- Где ожидаются град и грозы
Погода в Украине в пятницу, 10 июля, будет преимущественно облачной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Из-за сильных дождей, гроз, града и шквалов до 15-20 м/с синоптики объявили I уровень опасности в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 10 июля
Завтра в большинстве северных и центральных областей Украины осадков не прогнозируется, а погода будет облачной с прояснениями.
В то же время умеренные кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.
Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях составит +9…+14 градусов, на остальной территории +13…+18 градусов.
Днем прогнозируется +19…+25 градусов, на юге и юго-востоке страны +23…+28 градусов, в западных областях +15…+20 градусов.
Погода в Киеве 10 июля
В Киеве завтра также будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, но днем возможен кратковременный дождь.
Температура по области ночью составит +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса. В Киеве ночью прогнозируется +12…+14 градусов, а днем +21…+23 градуса.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в пятницу, 10 июля, на всей территории Украины будет преобладать влажная воздушная масса, которая принесет периодические дожди, местами сильные ливни и грозы.
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит заявил, что после периода сильной жары в Украине ожидается постепенное похолодание. Поэтому жары до +40 градусов в ближайшее время не предвидится.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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