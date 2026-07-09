Нападение на ТЦК во Львове: СБУ задержала 23-летнего мужчину - новые детали

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают всех лиц, причастных к массовым беспорядкам.

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Нападение на ТЦК во Львове / коллаж: Главред, фото: facebook.com/MVS.LVIV, t.me/SBUkr

Кратко:

СБУ задержала участника столкновений во Львове

Мужчину подозревают в нападении на полицейского

Правоохранители разыскивают других участников инцидента

Служба безопасности и Национальная полиция установили и задержали во Львове мужчину, которого подозревают в избиении полицейского 8 июля. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что фигурантом является 23-летний львовянин, который находился среди лиц, сначала заблокировавших служебный автомобиль украинских защитников, повредивших его, а затем перевернувших.

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"Инцидент произошел на проспекте Красной Калины во Львове во время проведения военными и полицейскими мероприятий по оповещению населения. Во время попыток сотрудников Национальной полиции пресечь преступные действия участники толпы начали оказывать активное сопротивление правоохранителям. В частности, один из фигурантов напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа);

ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или других специально заготовленных предметов).

Также правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к массовым беспорядкам, а также к совершению противоправных действий в отношении военнослужащих ВСУ и сотрудников полиции.

Задержание подозреваемого во Львове / фото: t.me/SBUkr

"Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех участников нападения на украинских защитников. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что участников нападения на военнослужащих в Сыхове идентифицировали. Нескольких из них уже задержали.

"Благодарю правоохранителей за оперативную работу. Расследование продолжается. Каждый, чьи действия выходили за рамки закона, получит надлежащую правовую оценку", - отметил он.

Реакция Зеленского на инцидент с ТЦК во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что вчерашнее нападение на военнослужащих ТЦК во Львове - это очень плохая история.

Он добавил, что Министерство обороны должно выполнить все, что обещало.

"История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть. МВД будет разбираться с этим в рамках, безусловно, действующего законодательства. А Министерство обороны должно сделать все, что они обещали", - подчеркнул он.

Что известно о нападении на представителей ТЦК во Львове

Как сообщалось ранее, во Львове 8 июля во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации произошла стычка: люди перевернули служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования.

По предварительной информации полиции, во время мероприятий в Сихове был обнаружен мужчина 1996 года рождения, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Во Львовском ОТЦК сообщили, что в итоге военнообязанного направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что равнодушие к армии может обернуться против самих львовян.

"Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

ТЦК - последние новости

Как сообщал Главред, в Харькове во время мероприятий по оповещению неизвестный мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК. Двое военных получили ранения. Одному из них сделали операцию, он находится в больнице. Другого, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти не удалось.

В Черкасской области 9 июня произошел конфликт между представителями районного территориального центра комплектования и работниками одного из предприятий, который завершился стрельбой и использованием газового баллончика.

9 мая группа неизвестных лиц пыталась проникнуть в Хустский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области. Нападавшие игнорировали требования военных и пытались силой прорваться на территорию объекта.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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