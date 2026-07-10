Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Куда исчез колорадский жук: чудо, аномалия или победа новых технологий

Марина Иваненко
10 июля 2026, 20:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Почему исчез колорадский жук и надолго ли это явление. Исчезновение колорадского жука объясняют жарой, севооборотом и современными препаратами
Куда делся колорадский жук
Куда делся колорадский жук / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Почему колорадского жука стало значительно меньше
  • Какие факторы повлияли на популяцию вредителя
  • Какие опасности угрожают картофелю сейчас

Этим летом многие украинские огородники заметили необычную картину - колорадского жука на картофеле стало значительно меньше. Для многих это стало неожиданностью, ведь ещё несколько лет назад борьба с полосатым вредителем была неотъемлемой частью летних работ на огороде. Почему же популяция резко сократилась и надолго ли это явление - расскажет Главред.

О возможных причинах рассказала автор YouTube-канала "Виктория ФитильОк".

видео дня

Почему колорадского жука стало меньше

По словам блогерши, на сокращение численности вредителя повлияло сразу несколько факторов.

Аномальная жара и засуха

Одной из главных причин стала продолжительная жара. Колорадские жуки зимуют глубоко в почве, а из-за сильной засухи земля становится слишком твёрдой, что затрудняет выход насекомых на поверхность.

Кроме того, высокая температура пагубно влияет на потомство вредителя.

Если температура воздуха долго держится выше 35°, яйцекладки жуков на обратной стороне листьев картофеля часто просто запекаются и погибают ещё до появления личинок, - объясняет автор.

Современные средства защиты

Еще одной причиной стали новые препараты для обработки картофеля. Если раньше растения опрыскивали уже после появления жуков, то теперь многие средства применяют перед посадкой.

Действующее вещество проникает в ткани растения, поэтому вредитель погибает сразу после питания листьями и не успевает отложить яйца.

Соблюдение севооборота

Крупные агропредприятия всё чаще соблюдают правила севооборота и не выращивают картофель несколько лет подряд на одном поле.

В результате жуки, выходящие из почвы, нередко не находят кормовую культуру и гибнут.

Естественные враги

За последние годы местные птицы и хищные насекомые также начали активнее уничтожать колорадского жука. Среди его естественных врагов - божьи коровки, жужелицы и фазаны.

Видео о том, куда делся колорадский жук, можно посмотреть здесь:

Какие вредители приходят на смену

Впрочем, полностью расслабляться огородникам не стоит.

Не спешите убирать опрыскиватели... Многие садоводы замечают, что на смену колорадскому жуку пришли другие проблемы: проволочники, медвежатки, тля или новые грибковые болезни картофеля, вызванные тем же самым изменением климата, - отмечает блогер.

По её словам, в этом году на собственном участке больше всего проблем доставили муравьи и тля.

Исчез ли колорадский жук навсегда

Специалисты подчеркивают, что говорить о полном исчезновении вредителя пока рано. Скорее всего, он переживает неблагоприятный период. Если следующие лета будут более прохладными и влажными, популяция колорадского жука может быстро восстановиться.

Читайте также:

Об авторе: Виктория Фитилок

Виктория Фитилок - автор YouTube-канала, посвященного кулинарии и домашней кухне. Она делится простыми рецептами повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и полезными кулинарными советами. В своих видео автор подробно показывает процесс приготовления, делая рецепты понятными даже для новичков. Канал пригодится всем, кто любит готовить вкусные домашние блюда из доступных продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород интересные новости колорадский жук сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ: в Сенате сделали заявление

Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ: в Сенате сделали заявление

21:02Мир
В ВСУ создали командование дальнобойного влияния на РФ: Зеленский раскрыл детали

В ВСУ создали командование дальнобойного влияния на РФ: Зеленский раскрыл детали

20:45Война
В Краматорске много раненых и погибших: РФ сбросила бомбы на жилые кварталы

В Краматорске много раненых и погибших: РФ сбросила бомбы на жилые кварталы

19:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

Последние новости

21:04

Тренд на детей: самые богатые мужчины мира решилась на странный шаг

21:02

Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ: в Сенате сделали заявлениеВидео

20:52

Черная полоса в жизни: как по нескольким признакам понять, что вас сглазили

20:45

В ВСУ создали командование дальнобойного влияния на РФ: Зеленский раскрыл детали

20:32

Украинцы получили фамилии раньше французов: откуда они взялисьВидео

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
20:00

Куда исчез колорадский жук: чудо, аномалия или победа новых технологий

19:52

В Краматорске много раненых и погибших: РФ сбросила бомбы на жилые кварталыФото

19:35

Повара раскрыли секрет сочных котлет: какой ингредиент нужно добавить в фарш

19:28

Рианну заподозрили в беременности двойней: что известно

Реклама
19:10

Почему выборы в РФ станут испытанием для Кремля: Наки назвал проблему Путинамнение

19:04

Йодированная соль для консервирования: можно ли использовать её вместо каменной

18:55

Успехи ВСУ в войне с РФ изменили взгляд Трампа: Фесенко о встрече президентов

18:45

Реактивный "Шахед" нанес удар по Кривому Рогу: вспыхнул масштабный пожар

18:30

Унитаз засияет как новый: дешевый заменитель отбеливателя удивил опытных хозяекВидео

18:29

Народные приметы 11 июля: что предвещают погода, пчелы и ночные Стожары

18:09

Танкеры, сухогруз и паром горят в море: сколько кораблей поразили СБС

17:54

Не в холодильнике: где хранить помидоры, чтобы они как можно дольше не портились

17:50

Три месяца рождения имеют редкий дар: их аура меняет жизни людей

17:42

Почему гниет арбуз на грядке: три причины и быстрые способы спасения

17:40

Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторыВидео

Реклама
17:37

В КГГА рассказали, когда планируют ввести новые тарифы на проезд в Киеве

16:51

Patriot в Украине: через сколько лет могут произвести первые перехватчики

16:50

11 июля удача улыбнется не всем — астрологи назвали пять китайских знаков

16:42

Пятна от жесткой воды уходят без усилий: метод с TikTok поразил хозяекВидео

16:39

РФ ударила по центру Запорожья: есть разрушения и много раненых, людей эвакуируютФото

16:38

"На яхте": Мартыновская нашла работу за границей после громкого скандала

16:32

Готовят тысячи "Бандеролей": "Флеш" предупредил о новом плане РФ

16:17

Вишня в собственном соку без стерилизации — секрет идеальной выпечки зимой

15:49

Доллар и евро внезапно подешевели после взлета – курс валют на 13 июля

15:45

Одежда может добавить 10 лишних лет: каких вещей следует избегатьВидео

15:44

Ошибки при квашении огурцов: слизь и мягкость плодов — дело не в рецепте

15:35

Заглядывают во дворы: маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристовВидео

15:32

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

15:25

Поэт-"шестидесятник" и борец за свободу: кто такой Василий Стус

15:19

Беларусь строит военную инфраструктуру возле двух областей Украины: есть ли угроза

15:13

Тысячи людей должны выехать: в одной из областей объявили эвакуацию

14:45

Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - наслаждаться, Ракам - не давить

14:24

The Rolling Stones выпустили 25-й альбом: музыкантам помогали Пол Маккартни и Бруно МарсВидео

14:23

Чтобы лаванда не потеряла цвет и пахла годами: когда собирать и как ее правильно сушить

14:23

Ты не развиваешься: Падалко рассказала, как ее "стимулировал" муж Соболев

Реклама
13:57

"Добрались до тебя": Потап и Настя замахнулись на Верку Сердючку

13:54

Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

13:53

Включать стиральную машину перед уходом опасно: что может произойти

13:39

Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

13:09

Почему кошки постоянно приходят во двор: что их на самом деле привлекает

13:09

Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

13:03

Не могу принять: Маричка Падалко рассказала, как переживает службу сына на войне

12:55

Работница секонд-хенда призналась, какую вещь не возьмет даже даромВидео

12:45

В Украине вводят банкноту 2000 грн: как она будет выглядеть

12:39

"На папу похожа": Ольга Харлан впервые показала лицо дочериВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять