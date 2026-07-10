Куда исчез колорадский жук: чудо, аномалия или победа новых технологий

Почему исчез колорадский жук и надолго ли это явление. Исчезновение колорадского жука объясняют жарой, севооборотом и современными препаратами

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Куда делся колорадский жук / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему колорадского жука стало значительно меньше

Какие факторы повлияли на популяцию вредителя

Какие опасности угрожают картофелю сейчас

Этим летом многие украинские огородники заметили необычную картину - колорадского жука на картофеле стало значительно меньше. Для многих это стало неожиданностью, ведь ещё несколько лет назад борьба с полосатым вредителем была неотъемлемой частью летних работ на огороде. Почему же популяция резко сократилась и надолго ли это явление - расскажет Главред.

О возможных причинах рассказала автор YouTube-канала "Виктория ФитильОк".

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Почему колорадского жука стало меньше

По словам блогерши, на сокращение численности вредителя повлияло сразу несколько факторов.

Аномальная жара и засуха

Одной из главных причин стала продолжительная жара. Колорадские жуки зимуют глубоко в почве, а из-за сильной засухи земля становится слишком твёрдой, что затрудняет выход насекомых на поверхность.

Кроме того, высокая температура пагубно влияет на потомство вредителя.

Если температура воздуха долго держится выше 35°, яйцекладки жуков на обратной стороне листьев картофеля часто просто запекаются и погибают ещё до появления личинок, - объясняет автор.

Современные средства защиты

Еще одной причиной стали новые препараты для обработки картофеля. Если раньше растения опрыскивали уже после появления жуков, то теперь многие средства применяют перед посадкой.

Действующее вещество проникает в ткани растения, поэтому вредитель погибает сразу после питания листьями и не успевает отложить яйца.

Соблюдение севооборота

Крупные агропредприятия всё чаще соблюдают правила севооборота и не выращивают картофель несколько лет подряд на одном поле.

В результате жуки, выходящие из почвы, нередко не находят кормовую культуру и гибнут.

Естественные враги

За последние годы местные птицы и хищные насекомые также начали активнее уничтожать колорадского жука. Среди его естественных врагов - божьи коровки, жужелицы и фазаны.

Видео о том, куда делся колорадский жук, можно посмотреть здесь:

Какие вредители приходят на смену

Впрочем, полностью расслабляться огородникам не стоит.

Не спешите убирать опрыскиватели... Многие садоводы замечают, что на смену колорадскому жуку пришли другие проблемы: проволочники, медвежатки, тля или новые грибковые болезни картофеля, вызванные тем же самым изменением климата, - отмечает блогер.

По её словам, в этом году на собственном участке больше всего проблем доставили муравьи и тля.

Исчез ли колорадский жук навсегда

Специалисты подчеркивают, что говорить о полном исчезновении вредителя пока рано. Скорее всего, он переживает неблагоприятный период. Если следующие лета будут более прохладными и влажными, популяция колорадского жука может быстро восстановиться.

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Об авторе: Виктория Фитилок Виктория Фитилок - автор YouTube-канала, посвященного кулинарии и домашней кухне. Она делится простыми рецептами повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и полезными кулинарными советами. В своих видео автор подробно показывает процесс приготовления, делая рецепты понятными даже для новичков. Канал пригодится всем, кто любит готовить вкусные домашние блюда из доступных продуктов.

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