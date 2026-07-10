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В ВСУ создали командование дальнобойного влияния на РФ: Зеленский раскрыл детали

Инна Ковенько
10 июля 2026, 20:45обновлено 10 июля, 21:38
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Президент также анонсировал трансформацию штурмовых войск и создание Объединенных сил быстрого реагирования.
В ВСУ создали командование дальнобойного влияния на РФ: Зеленский раскрыл детали
В Украине создали командование дальнего воздействия на РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • В ВСУ создали командование дальнобойного влияния на Россию
  • Также Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования
  • Кроме того, анонсированы изменения на уровне управления штурмовыми войсками

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в составе Вооруженных сил Украины нового командования дальнего воздействия, которое сконцентрирует все имеющиеся ресурсы для еще более ощутимого снижения российского военного потенциала. Об этом глава государства рассказал в своем обращении.

"Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования - командования дальнего, фактически - глобального воздействия на Россию в связи с этой войной. Это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал. Командующий на этом направлении будет сильным и, безусловно, максимально опытным", - отметил он.

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Трансформация штурмовых войск

Кроме того, Зеленский анонсировал трансформацию штурмовых войск. Он отметил, что необходимо решить ряд проблем, в частности связанных с отношением к военным. По его словам, правоохранительные органы уже предпринимают соответствующие процессуальные шаги. Также президент анонсировал изменения в управлении.

Создание Объединенных сил быстрого реагирования

Также президент подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. Новое подразделение должно объединить штурмовые подразделения, беспилотные системы, артиллерию и другие средства для оперативного реагирования на фронте.

Командующим Объединенными силами назначат командира 8-го корпуса ДШВ бригадного генерала Дмитрия Волошина.

"Командующим Объединенных сил быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир. Я сегодня говорил с Героем Украины Дмитрием Волошиным и определил его для выполнения этой задачи. Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ, способен обеспечить дальнейшее развитие способностей Вооруженных Сил Украины в этом направлении".

О персоне: Дмитрий Волошин

Дмитрий Волошин - бригадный генерал, Герой Украины, командир 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. Родился в городе Верхивцево Днепропетровской области. Проходил службу в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде и 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригаде. В 2024 году возглавил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая под его командованием выполняла боевые задачи в районе Волчанска в Харьковской области и остановила продвижение российских войск. В апреле 2025 года был назначен командиром 8-го корпуса ДШВ. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, а в 2024 году получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда".

Украинские дальнобойные санкции – последние новости

Как ранее писал Главред, Силы обороны Украины выполняют план дальнобойных ударов в ответ на затягивание войны и удары страны-агрессора России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, бойцы СБУ нанесли удары по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери. Обе находятся примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины поразили резервное хранилище для накопления и хранения топлива на расстоянии около 800 километров от линии фронта.

Ранее сообщалось, что украинские средства дальнего действия поразили объекты в нескольких российских регионах, в частности в Саратовской области, Татарстане, Башкортостане и Воронежской области.

Ранее, 7 июля, Москву и Московскую область атаковали беспилотники, из-за чего ряд аэропортов столицы РФ ввел ограничения на прием и отправку рейсов.

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