В КГГА рассказали, когда планируют ввести новые тарифы на проезд в Киеве

В КГГА подчеркнули, что оснований для изменения ранее озвученного графика пока нет.

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Когда в Киеве начнет действовать тариф 30 грн за проезд / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Проект распоряжения о повышении проходит обязательные процедуры согласования

Профильные службы продолжают подготовку к запуску новых тарифов с 15 июля

В Киевской городской государственной администрации заявили, что пока не рассматривают перенос сроков повышения стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте. Несмотря на сообщения, появившиеся в СМИ и социальных сетях, ориентировочной датой введения новых тарифов по-прежнему остается 15 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, ведомство не делало официальных заявлений о возможном переносе повышения стоимости проезда. Сейчас проект соответствующего распоряжения проходит обязательные процедуры согласования в Департаменте экономики, предусмотренные действующим законодательством.

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В КГГА подчеркнули, что оснований для изменения ранее озвученного графика пока нет. По словам представителей КГГА, решение о переносе сроков не принималось, поэтому профильные службы продолжают подготовку к запуску новых тарифов именно с 15 июля.

В мэрии также предположили, что информация о возможной отсрочке возникла из-за неправильного толкования сообщений о том, что проект распоряжения все еще находится на этапе согласования и ожидает завершения всех бюрократических процедур.

Таким образом, в КГГА заверили, что на сегодняшний день никаких изменений в ранее объявленных сроках не планируется, а коммунальный транспорт столицы продолжает готовиться к введению новых тарифов.

"Мы планируем без изменений, нам ничего не поступало о переносе сроков. То есть мы готовимся с 15 июля", – добавили в пресс-службе КГГА.

В Киеве повышают стоимость проезда: что известно

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

В Киеве, после подорожания цен на общественный транспорт, не исключен новый рост тарифов на проезд в метро. Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко, комментируя решение о привлечении кредита на 150 млн евро для закупки 50 новых вагонов метро.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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