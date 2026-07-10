Одежда может добавить 10 лишних лет: каких вещей следует избегать

Вы узнаете:
- какая одежда визуально старит
- каких вещей стоит избегать в гардеробе
- какие ошибки в одежде добавляют возраста
Безупречный образ зависит не только от модных трендов, но и от правильного выбора фасонов и современных решений для гардероба. Главред расскажет о трех вещах, которые могут визуально добавить возраста.
Обтягивающая одежда
Дизайнер Татьяна Кармазина считает, что слишком узкие вещи давно перестали быть признаком стильного гардероба. Они могут подчеркивать неровности фигуры, белье и создавать неопрятный вид. Гораздо дороже выглядит одежда, которая хорошо сидит по фигуре, но не обтягивает её.
"Во-первых - это обтягивающая одежда, которая подчеркивает неровности и ваше нижнее белье", - дизайнер Татьяна Кармазина.
Принты на футболках
Футболки с большим количеством надписей или шуточными принтами могут быстро терять актуальность и делать образ менее элегантным. Если хочется универсальной базы, лучше отдавать предпочтение однотонным моделям или минималистичному дизайну.
"Второе - это принты разного типа и смешные надписи на футболках. Поверьте, это не круто", - отмечает специалистка.
Рукава три четверти
Рукава длиной три четверти способны визуально изменять пропорции рук. Именно поэтому их важно правильно сочетать с другими элементами гардероба.
"Третье - это рукава три четверти, потому что они заметно укорачивают руки. Такие вещи можно носить только в том случае, если вы правильно их стилизовали", - объясняет Кармазина.
По словам дизайнера, современный гардероб строится не на случайных трендах, а на удачно подобранных фасонах, которые подчеркивают достоинства внешности и создают гармоничный силуэт. Именно одежда, подобранная с учетом индивидуальных параметров фигуры и отражающая вашу индивидуальность в духе времени, не будет вас старить.
Как не добавить себе возраста с помощью одежды - советы дизайнера:
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Об авторе: Татьяна Кармазина
Татьяна Кармазина - украинская дизайнер одежды и основательница бренда Crimson Atelier. В своём Instagram-блоге @tania.karmazina, который насчитывает более 33 тысяч подписчиков, эксперт регулярно делится профессиональными советами по стилю, модными обзорами, анализом трендов и рекомендациями по созданию актуального и гармоничного гардероба.
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