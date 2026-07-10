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Одежда может добавить 10 лишних лет: каких вещей следует избегать

Кристина Трохимчук
10 июля 2026, 15:45
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Некоторые фасоны и детали гардероба могут визуально сделать образ менее современным и даже добавить несколько лет.
Какая одежда визуально старит
Какая одежда визуально старит / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, agafonker

Вы узнаете:

  • какая одежда визуально старит
  • каких вещей стоит избегать в гардеробе
  • какие ошибки в одежде добавляют возраста

Безупречный образ зависит не только от модных трендов, но и от правильного выбора фасонов и современных решений для гардероба. Главред расскажет о трех вещах, которые могут визуально добавить возраста.

Обтягивающая одежда

Дизайнер Татьяна Кармазина считает, что слишком узкие вещи давно перестали быть признаком стильного гардероба. Они могут подчеркивать неровности фигуры, белье и создавать неопрятный вид. Гораздо дороже выглядит одежда, которая хорошо сидит по фигуре, но не обтягивает её.

видео дня

"Во-первых - это обтягивающая одежда, которая подчеркивает неровности и ваше нижнее белье", - дизайнер Татьяна Кармазина.

Слишком обтягивающая одежда добавляет лет
Слишком узкая одежда добавляет возраста / скриншот из видео

Принты на футболках

Футболки с большим количеством надписей или шуточными принтами могут быстро терять актуальность и делать образ менее элегантным. Если хочется универсальной базы, лучше отдавать предпочтение однотонным моделям или минималистичному дизайну.

"Второе - это принты разного типа и смешные надписи на футболках. Поверьте, это не круто", - отмечает специалистка.

Футболки с забавными принтами
Футболки с забавными принтами / скриншот из видео

Рукава три четверти

Рукава длиной три четверти способны визуально изменять пропорции рук. Именно поэтому их важно правильно сочетать с другими элементами гардероба.

"Третье - это рукава три четверти, потому что они заметно укорачивают руки. Такие вещи можно носить только в том случае, если вы правильно их стилизовали", - объясняет Кармазина.

Рукава длиной три четверти выглядят немодно
Рукава три четверти выглядят неактуально / скриншот из видео

По словам дизайнера, современный гардероб строится не на случайных трендах, а на удачно подобранных фасонах, которые подчеркивают достоинства внешности и создают гармоничный силуэт. Именно одежда, подобранная с учетом индивидуальных параметров фигуры и отражающая вашу индивидуальность в духе времени, не будет вас старить.

Как не добавить себе возраста с помощью одежды - советы дизайнера:

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Об авторе: Татьяна Кармазина

Татьяна Кармазина - украинская дизайнер одежды и основательница бренда Crimson Atelier. В своём Instagram-блоге @tania.karmazina, который насчитывает более 33 тысяч подписчиков, эксперт регулярно делится профессиональными советами по стилю, модными обзорами, анализом трендов и рекомендациями по созданию актуального и гармоничного гардероба.

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