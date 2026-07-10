Унитаз засияет как новый: дешевый заменитель отбеливателя удивил опытных хозяек

Существуют более безопасные альтернативы, которые помогают справиться с налетом в туалете.

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Как быстро отчистить унитаз / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Основная причина появления темных пятен - известковый налет

Избавиться от подобных загрязнений помогут обычный столовый уксус

Многие считают уборку туалета одной из самых неприятных домашних задач. При этом вовсе не обязательно использовать хлорсодержащие средства с резким запахом, чтобы поддерживать сантехнику в безупречном состоянии.

Существуют более безопасные альтернативы, которые помогают справиться с налетом, неприятными запахами и бактериями, пишет Express.

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Отбеливатель действительно хорошо уничтожает большинство микробов, однако против стойких загрязнений внутри унитаза он зачастую оказывается малоэффективным. Основная причина появления темных пятен - известковый налет, который образуется из минеральных солей, содержащихся в жесткой воде. Со временем эти отложения становятся плотными, крепко сцепляются с поверхностью и создают благоприятную среду для размножения бактерий.

Избавиться от подобных загрязнений помогут обычный столовый уксус и перекись водорода. Каждое из этих средств выполняет свою задачу.

Уксус считается одним из самых действенных натуральных очистителей против известковых отложений. Благодаря высокой кислотности он постепенно растворяет карбонат кальция - основу известкового налета. После такого воздействия загрязнения легче удалить обычным ершиком без чрезмерных усилий.

При этом уксус нельзя назвать полноценным дезинфицирующим средством. Несмотря на слабые антибактериальные свойства, он в первую очередь предназначен именно для борьбы с минеральными отложениями.

Для уничтожения бактерий, грибков и других микроорганизмов лучше использовать перекись водорода. После применения она распадается на воду и кислород, поэтому считается более экологичной альтернативой многим агрессивным бытовым средствам. Кроме того, перекись помогает устранять неприятные запахи, оставляя ощущение свежести в ванной комнате.

Важно помнить о мерах безопасности. Уксус и перекись водорода нельзя смешивать между собой. Их взаимодействие приводит к образованию пероксиуксусной кислоты - вещества, пары которого могут раздражать дыхательные пути и представлять опасность для здоровья.

Если необходимо удалить известковый налет, сначала используйте уксус. Для регулярной дезинфекции больше подойдет перекись водорода. Применять оба средства можно последовательно, но только после тщательного смывания первого большим количеством воды. Еще безопаснее использовать их в разные дни.

/ Инфографика: Главред

Способ применения очень простой. Выберите одно из средств, налейте его в унитаз и оставьте примерно на 30 минут. За это время активные компоненты успеют растворить известковые отложения или уничтожить большую часть микроорганизмов.

После окончания выдержки тщательно обработайте поверхность ершиком и смойте воду. Вся процедура занимает всего несколько минут, а результат - чистый, свежий и ухоженный унитаз без использования отбеливателя и едких химических средств.

Смотрите видео - способ убрать известковый налёт:

Необычный способ очистки кафельной плитки в ванной комнате привлек внимание сторонников экологичной уборки.

Для удаления загрязнений использовали простую смесь пищевой соды и лимонной кислоты - натуральных компонентов, которые многие выбирают вместо агрессивной бытовой химии благодаря их безопасности и эффективности.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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