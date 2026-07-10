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Успехи ВСУ в войне с РФ изменили взгляд Трампа: Фесенко о встрече президентов

Алексей Тесля
10 июля 2026, 18:55
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Признаки изменения отношения американцев к Украине проявляются с мая, говорит Владимир Фесенко.
Трамп, Зеленский
Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Важное из заявлений Фесенко:

  • Отношение США к Украине за последнее время изменилось в лучшую сторону
  • На встрече с Зеленским Трамп был в очень хорошем настроении

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал вопрос об итогах встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

В интервью Главреду он согласился с мнением о том, что отношение США к Украине за последнее время изменилось в лучшую сторону, что подтвердила недавняя встреча в верхах.

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"Признаки изменения отношения американцев к Украине проявляются с мая. Именно тогда прозвучали первые положительные заявления об успехах украинских беспилотников и в целом Украины в войне", - отметил эксперт.

По его словам, об этом также говорил даже министр обороны США Пит Хегсет, который ранее не проявлял особых симпатий по отношению к Украине.

"Государственный секретарь США Марко Рубио также отмечал наши успехи в конце мая. Более того, недавно в интервью даже вице-президент США Джей Ди Вэнс, который тоже не является нашим сторонником, отметил успехи Украины в войне и сказал, что это может способствовать созданию предпосылок для ее завершения. И сейчас все это подтвердил сам Трамп. Во время встречи с Зеленским Трамп был в очень хорошем настроении, а это всегда важный момент", - добавил Фесенко.

Трамп о перспективах переговоров Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о проведении личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Во время общения с представителями прессы в Белом доме американский лидер отметил, что положительно оценивает возможность прямых переговоров между сторонами.

По словам Трампа, личный контакт глав государств может стать важным шагом на пути к поиску дипломатического решения российско-украинского конфликта. Он также подчеркнул, что подобный формат диалога, по его мнению, заслуживает серьезного рассмотрения.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО. Главным фокусом переговоров стало американское видение "пути к завершению войны" и острая потребность Киева в противоракетных комплексах Patriot.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп удивил НАТО своим решением по Украине. Президент США пообещал Киеву лицензию на производство зенитных ракет Patriot и заявил об усилении давления на Путина.

Как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украине следует сосредоточить внимание на укреплении обороны. Он привел данные о потерях российских войск и утверждал, что наступательные операции прошлым летом оказались тактической и стратегической проблемой для Украины.

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О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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