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Йодированная соль для консервирования: можно ли использовать её вместо каменной

Марина Иваненко
10 июля 2026, 19:04
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Йодированная соль для консервирования больше не портит домашние заготовки. Йодированную соль можно использовать без ущерба для вкуса и текстуры овощей
Можно ли консервировать с использованием йодированной соли
Можно ли консервировать с использованием йодированной соли / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Чем заменить каменную соль для консервирования
  • Какие преимущества имеет морская соль
  • Подходит ли современная йодированная соль

С началом сезона домашних заготовок многие хозяева задумываются, какую соль лучше использовать для маринования и засолки овощей. Традиционно для консервирования выбирают каменную соль, однако сегодня её с успехом могут заменить морская или современная йодированная. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает ТСН, оба варианта подходят для домашней консервации и имеют свои преимущества. Главное - правильно выбрать соль и учесть особенности ее состава.

видео дня

Почему стоит использовать морскую соль

Морская соль не только подходит для консервирования овощей, грибов и зелени, но и обладает рядом преимуществ по сравнению с обычной каменной.

Богатый минеральный состав

Морская соль содержит около 40 микро- и макроэлементов, среди которых натрий, хлор, магний, калий, фосфор, цинк и йод.

Не образует осадка

В отличие от каменной, морская соль не содержит примесей, камешков и нерастворимого осадка. Благодаря этому рассол остается более чистым, а консервы лучше сохраняются.

Помогает избежать отеков

Считается, что морская соль в меньшей степени задерживает воду в организме, чем обычная поваренная, поэтому после употребления солений риск появления отеков может быть ниже.

Сохраняет вкус и хрусткость овощей

При засолке морская соль помогает сохранить естественный вкус продуктов, а овощи остаются плотными и хрустящими.

Для домашней консервации лучше всего использовать морскую соль среднего или крупного помола.

Видео о том, какая соль не подходит для консервирования, можно посмотреть здесь:

Можно ли использовать йодированную соль

Долгое время хозяйки избегали использовать йодированную соль при приготовлении зимних заготовок. Причиной тому была устаревшая технология производства.

Раньше для обогащения соли использовали йодид калия - нестабильное соединение, которое быстро разрушалось при нагревании и длительном хранении. Из-за этого овощи могли становиться мягкими, терять цвет, приобретать горьковатый привкус, а в банках иногда начиналось брожение.

Сегодня технология изменилась. Для йодирования используют йодат калия - стабильное соединение, которое не разрушается при термической обработке и длительном хранении. Срок годности такой соли достигает девяти месяцев.

Именно поэтому современная йодированная соль не влияет на вкус, цвет или консистенцию овощей и подходит для любых видов домашней консервации.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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