Йодированная соль для консервирования: можно ли использовать её вместо каменной

Читайте в материале:
- Чем заменить каменную соль для консервирования
- Какие преимущества имеет морская соль
- Подходит ли современная йодированная соль
С началом сезона домашних заготовок многие хозяева задумываются, какую соль лучше использовать для маринования и засолки овощей. Традиционно для консервирования выбирают каменную соль, однако сегодня её с успехом могут заменить морская или современная йодированная. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает ТСН, оба варианта подходят для домашней консервации и имеют свои преимущества. Главное - правильно выбрать соль и учесть особенности ее состава.
Почему стоит использовать морскую соль
Морская соль не только подходит для консервирования овощей, грибов и зелени, но и обладает рядом преимуществ по сравнению с обычной каменной.
Богатый минеральный состав
Морская соль содержит около 40 микро- и макроэлементов, среди которых натрий, хлор, магний, калий, фосфор, цинк и йод.
Не образует осадка
В отличие от каменной, морская соль не содержит примесей, камешков и нерастворимого осадка. Благодаря этому рассол остается более чистым, а консервы лучше сохраняются.
Помогает избежать отеков
Считается, что морская соль в меньшей степени задерживает воду в организме, чем обычная поваренная, поэтому после употребления солений риск появления отеков может быть ниже.
Сохраняет вкус и хрусткость овощей
При засолке морская соль помогает сохранить естественный вкус продуктов, а овощи остаются плотными и хрустящими.
Для домашней консервации лучше всего использовать морскую соль среднего или крупного помола.
Видео о том, какая соль не подходит для консервирования, можно посмотреть здесь:
Можно ли использовать йодированную соль
Долгое время хозяйки избегали использовать йодированную соль при приготовлении зимних заготовок. Причиной тому была устаревшая технология производства.
Раньше для обогащения соли использовали йодид калия - нестабильное соединение, которое быстро разрушалось при нагревании и длительном хранении. Из-за этого овощи могли становиться мягкими, терять цвет, приобретать горьковатый привкус, а в банках иногда начиналось брожение.
Сегодня технология изменилась. Для йодирования используют йодат калия - стабильное соединение, которое не разрушается при термической обработке и длительном хранении. Срок годности такой соли достигает девяти месяцев.
Именно поэтому современная йодированная соль не влияет на вкус, цвет или консистенцию овощей и подходит для любых видов домашней консервации.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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