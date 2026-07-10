Предательница Соломко рассыпалась в благодарностях к россиянам

Кратко:
- Кого благодарила Соломко
- О чем она написала
Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.
На своей странице в Instagram, она написала много слов благодарности одному из российских лейблов. "Да, мы больше не вместе, но вы 1mpru, будете всегда моей командой. Вам сегодня 30 лет! Я благодарна вам за всё! И вы всегда в моём сердечке", - подписала свой пост Соломко.
К слову, Соломко забросила свою карьеру в террористической России и вышла замуж за гражданина Турции, с котором теперь живет, то в Греции, то в Турции.
Она так и не сделала ни одного заявления по поводу нападения России на Украину и продолжает спокойно жить свою жизнь.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз вместе со своим партнером A$AP Rocky, по слухам, беременна в третий раз.
Ранее стало известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл воссоединились со своим дедушкой, королем Чарльзом, впервые за четыре года.
Вас также может заинтересовать:
- Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете, а Соломко постит видео из РФ
- "Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим старшим мужем
- "Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка
О персоне: Яна Соломко
Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину.
Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов.
Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред