Яна Соломко не устает забывать своих бывших коллег-россиян.

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Предательница Соломко не устает благодарить россиян / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Кратко:

Кого благодарила Соломко

О чем она написала

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.

На своей странице в Instagram, она написала много слов благодарности одному из российских лейблов. "Да, мы больше не вместе, но вы 1mpru, будете всегда моей командой. Вам сегодня 30 лет! Я благодарна вам за всё! И вы всегда в моём сердечке", - подписала свой пост Соломко.

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Чем занята запроданка Яна Соломко? Благодарит россиян / Фото Instagram/yana.solo

К слову, Соломко забросила свою карьеру в террористической России и вышла замуж за гражданина Турции, с котором теперь живет, то в Греции, то в Турции.

Она так и не сделала ни одного заявления по поводу нападения России на Украину и продолжает спокойно жить свою жизнь.

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О персоне: Яна Соломко Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов. Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

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