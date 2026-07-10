Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Предательница Соломко рассыпалась в благодарностях к россиянам

Алена Кюпели
10 июля 2026, 23:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Яна Соломко не устает забывать своих бывших коллег-россиян.
Предательница Соломко решила озвучить свою
Предательница Соломко не устает благодарить россиян / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Кратко:

  • Кого благодарила Соломко
  • О чем она написала

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.

На своей странице в Instagram, она написала много слов благодарности одному из российских лейблов. "Да, мы больше не вместе, но вы 1mpru, будете всегда моей командой. Вам сегодня 30 лет! Я благодарна вам за всё! И вы всегда в моём сердечке", - подписала свой пост Соломко.

видео дня
Чем занята запроданка Яна Соломко
Чем занята запроданка Яна Соломко? Благодарит россиян / Фото Instagram/yana.solo

К слову, Соломко забросила свою карьеру в террористической России и вышла замуж за гражданина Турции, с котором теперь живет, то в Греции, то в Турции.

Она так и не сделала ни одного заявления по поводу нападения России на Украину и продолжает спокойно жить свою жизнь.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз вместе со своим партнером A$AP Rocky, по слухам, беременна в третий раз.

Ранее стало известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл воссоединились со своим дедушкой, королем Чарльзом, впервые за четыре года.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Яна Соломко

Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину.

Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов.

Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва

РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва

23:27Украина
Атаки ВСУ лишили РФ трети бензина, производство покрывает 65% спроса - Reuters

Атаки ВСУ лишили РФ трети бензина, производство покрывает 65% спроса - Reuters

22:52Экономика
Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

22:02Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

Последние новости

00:00

Дизайнер назвал сочетания цветов, которые выглядят дорого

10 июля, пятница
23:51

Застарелый жир исчезнет за минуты: простой способ удивит даже опытных хозяекВидео

23:27

РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва

23:05

Предательница Соломко рассыпалась в благодарностях к россиянам

22:52

Атаки ВСУ лишили РФ трети бензина, производство покрывает 65% спроса - Reuters

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
22:44

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

22:44

Секрет шеф-поваров: зачем на самом деле добавляют сахар при жарке рыбы

22:17

Кондиционер больше не нужен: как быстро охладить спальню перед сномВидео

22:09

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Реклама
22:02

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

21:53

В окружении Путина поддерживают Украину в вопросе прекращения войны - Зеленский

21:21

Вечно молодые: три знака зодиака, которые практически не меняются с годами

21:04

Тренд на детей: самые богатые мужчины мира решилась на странный шаг

21:02

Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ: в Сенате сделали заявлениеВидео

20:52

Черная полоса в жизни: как по нескольким признакам понять, что вас сглазили

20:45

В ВСУ создали командование дальнобойного влияния на РФ: Зеленский раскрыл детали

20:32

Украинцы получили фамилии раньше французов: откуда они взялисьВидео

20:00

Куда исчез колорадский жук: чудо, аномалия или победа новых технологий

19:52

В Краматорске много раненых и погибших: РФ сбросила бомбы на жилые кварталыФото

19:35

Повара раскрыли секрет сочных котлет: какой ингредиент нужно добавить в фарш

Реклама
19:28

Рианну заподозрили в беременности двойней: что известно

19:10

Почему выборы в РФ станут испытанием для Кремля: Наки назвал проблему Путинамнение

19:04

Йодированная соль для консервирования: можно ли использовать её вместо каменной

18:55

Успехи ВСУ в войне с РФ изменили взгляд Трампа: Фесенко о встрече президентов

18:45

Реактивный "Шахед" нанес удар по Кривому Рогу: вспыхнул масштабный пожар

18:30

Унитаз засияет как новый: дешевый заменитель отбеливателя удивил опытных хозяекВидео

18:29

Народные приметы 11 июля: что предвещают погода, пчелы и ночные Стожары

18:09

Танкеры, сухогруз и паром горят в море: сколько кораблей поразили СБС

17:54

Не в холодильнике: где хранить помидоры, чтобы они как можно дольше не портились

17:50

Три месяца рождения имеют редкий дар: их аура меняет жизни людей

17:42

Почему гниет арбуз на грядке: три причины и быстрые способы спасения

17:40

Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторыВидео

17:37

В КГГА рассказали, когда планируют ввести новые тарифы на проезд в Киеве

16:51

Patriot в Украине: через сколько лет могут произвести первые перехватчики

16:50

11 июля удача улыбнется не всем — астрологи назвали пять китайских знаков

16:42

Пятна от жесткой воды уходят без усилий: метод с TikTok поразил хозяекВидео

16:39

РФ ударила по центру Запорожья: есть разрушения и много раненых, людей эвакуируютФото

16:38

"На яхте": Мартыновская нашла работу за границей после громкого скандала

16:32

Готовят тысячи "Бандеролей": "Флеш" предупредил о новом плане РФ

16:17

Вишня в собственном соку без стерилизации — секрет идеальной выпечки зимой

Реклама
15:49

Доллар и евро внезапно подешевели после взлета – курс валют на 13 июля

15:45

Одежда может добавить 10 лишних лет: каких вещей следует избегатьВидео

15:44

Ошибки при квашении огурцов: слизь и мягкость плодов — дело не в рецепте

15:35

Заглядывают во дворы: маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристовВидео

15:32

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

15:25

Поэт-"шестидесятник" и борец за свободу: кто такой Василий Стус

15:19

Беларусь строит военную инфраструктуру возле двух областей Украины: есть ли угроза

15:13

Тысячи людей должны выехать: в одной из областей объявили эвакуацию

14:45

Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - наслаждаться, Ракам - не давить

14:24

The Rolling Stones выпустили 25-й альбом: музыкантам помогали Пол Маккартни и Бруно МарсВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять