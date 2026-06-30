Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Зацветут уже в августе: какие семена еще не поздно посадить летом

Анна Ярославская
30 июня 2026, 11:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Посев цветов прямо в открытый грунт в разгар лета избавит от долгого ухода за рассадой.
Цветы
ТОП-6 цветов для посадки в середине лета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • В июне и начале июля еще можно успеть посеять быстрорастущие цветы
  • Космея, цинния и бархатцы успеют зацвести к концу лета
  • Посадка семян сразу в прогретый грунт избавит от пересадки

Многие дачники не успевают посадить весной всё, что они планировали. Впрочем, расстраиваться не стоит. В июне-начале июля еще не поздно посеять многие цветы или высадить готовую рассаду, чтобы уже к августу сад радовал ярким цветением.

Главное - выбирать быстрорастущие растения, а также рассаду, которая уже успела подрасти в питомнике. Если посадить их сейчас, у семян будет достаточно времени, чтобы взойти, а у растений - хорошо укорениться и зацвести к концу лета. Более того, с наступлением устойчивого тепла многие культуры можно высевать сразу в открытый грунт, не занимаясь последующей пересадкой.

видео дня

Чтобы результат не разочаровал, важно подобрать виды, которые быстро развиваются. Медленнорастущие растения просто не успеют зацвести до окончания сезона.

Что не поздно посадить в июле

Космея

Хотя чаще всего космею выращивают через рассаду, которую высевают в помещении ранней весной, а затем пересаживают в сад, посеять ее можно и в июне - цветение все равно успеет начаться до конца лета, пишет Homes & Gardens.

Семена высевают сразу в открытый грунт. В теплой почве они быстро прорастают. Их достаточно равномерно распределить по поверхности и слегка прижать, не присыпая землей, поскольку для прорастания им необходим свет.

Также можно приобрести готовую рассаду. Для космеи подойдет солнечный участок с хорошо дренированной, плодородной почвой. При этом не стоит злоупотреблять азотными удобрениями - избыток азота стимулирует рост листвы в ущерб цветению.

Космея
Космея / pixabay.com

Цинния

Это еще один быстрорастущий однолетник, который можно посеять в июне и получить цветение уже через восемь недель.

Яркие цветы циннии представлены в огромном разнообразии оттенков: красных, оранжевых, розовых, желтых и многих других. Они неприхотливы в выращивании и всегда радуют обильным цветением.

Если хочется получить результат еще быстрее, можно купить готовую рассаду. Чтобы кусты были более пышными и образовывали больше цветоносов для срезки, рекомендуется прищипнуть верхушки молодых растений.

Цинния
Цинния / Фото: pixabay.com

Подсолнечник

Подсолнечники особенно быстро растут из семян, когда почва уже хорошо прогрелась в начале лета.

Из-за длинного стержневого корня они плохо переносят пересадку, поэтому лучше сразу высевать их на постоянное место. Для выращивания в контейнерах подойдут карликовые сорта.

Важно регулярно поливать растения, особенно в периоды сильной жары. При недостатке влаги они могут поникнуть и начать увядать.

Погода, лето, подсолнечник
Подсолнечник / Фото: pixaby

Целозия

Если хочется добавить саду ярких красок, отличным выбором станет целозия.

Ее необычные соцветия напоминают языки пламени или пушистые перья и могут быть красными, розовыми, желтыми или пурпурными. Благодаря эффектному внешнему виду целозия особенно хорошо смотрится в контейнерах и цветочных композициях.

Можно высадить уже готовую рассаду, выбрав солнечное место, либо посеять семена прямо в июне. Это теплолюбивое растение быстро всходит в прогретой почве и обычно начинает цвести уже к концу августа.

Целозия
Целозия / Фото: pixabay.com

Амми большая

Амми большая, которую нередко называют ложной кружевницей королевы Анны из-за сходства с дикой морковью, прекрасно вписывается в сады природного или деревенского стиля.

Это высокий однолетник с изящными белыми зонтичными соцветиями. В июне температура почвы идеально подходит для прямого посева, а первые цветы обычно появляются в конце августа и продолжают украшать сад осенью.

Растению необходимы хорошо дренированная почва и регулярный полив. Высокие стебли, достигающие 1–1,5 метра, иногда требуют подвязки, чтобы не ломались под собственной тяжестью.

Ámmi május
Ámmi május / Фото: Википедия

Бархатцы

Бархатцы - одни из самых полезных цветов для сада. Они не только украшают участок яркими желтыми, оранжевыми и красными оттенками, но и помогают отпугивать многих вредителей.

Именно поэтому бархатцы часто высаживают рядом с овощными культурами. Их аромат и природные вещества, выделяемые корнями и листьями, снижают активность некоторых насекомых-вредителей.

Семена можно рассыпать по поверхности почвы и слегка прижать, поскольку для прорастания им нужен свет. Если хочется увидеть цветение быстрее, лучше приобрести готовую рассаду.

После окончания цветения не забудьте собрать созревшие семена бархатцев. Их можно сохранить до следующей весны и снова использовать для посадки.

Как писал Главред, многолетние цветы можно выращивать из семян. И этот способ поможет сэкономить деньги, поскольку в садовых центрах такие растения стоят недешево. Читайте - какие многолетние цветы вырастить из семян и как это сделать.

Смотрите видео - Какие многолетние цветы, которые нужно выращивать из семян:

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Homes & Gardens

Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется как референс для вдохновения профессиональными дизайнерами.

Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад).

Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, с течением времени расширил охват тем.

Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре, образе жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны повторно разнесли центр космической связи под Москвой - Зеленский

Дроны повторно разнесли центр космической связи под Москвой - Зеленский

12:15Война
После жары Украину накроют сильные ливни и грозы: названа дата похолодания

После жары Украину накроют сильные ливни и грозы: названа дата похолодания

11:51Синоптик
На горячем направлении остановили продвижение врага: РДК получил важное задание

На горячем направлении остановили продвижение врага: РДК получил важное задание

11:42Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026

Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026

Гороскоп на завтра, 30 июня: Близнецам — успехи, Весам — выгодное предложение

Гороскоп на завтра, 30 июня: Близнецам — успехи, Весам — выгодное предложение

Последние новости

12:16

Видят всех насквозь: какие знаки зодиака обладают самой сильной интуицией

12:15

Дроны повторно разнесли центр космической связи под Москвой - Зеленский

12:08

Супруги думали, что нашли обычный камень, но ошиблись: находка векаВидео

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 1 июля: Петухам - неудачи, Тиграм - соперничество

11:51

После жары Украину накроют сильные ливни и грозы: названа дата похолодания

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
11:49

Какие люди полагаются только на себя: месяцы рождения с особой чертой

11:42

На горячем направлении остановили продвижение врага: РДК получил важное задание

11:22

В Украине вводят графики отключения света: какими будут ограничения

11:18

Зацветут уже в августе: какие семена еще не поздно посадить летомВидео

Реклама
11:15

Эксперты по питанию советуют не покупать нарезанный хлеб: причина удивит многих

11:06

Большинство использует вентилятор неправильно: де его нужно ставитьВидео

11:06

"Не могу на себя смотреть": жену Решетника не узнать из-за ошибки

10:55

Три знака получат долгожданную награду: июнь завершится триумфом

10:07

"С Бандерой не вступит в ЕС": Варшава выдвинула бескомпромиссный ультиматум Киеву

10:06

"Смотрела, как на куклу": звезда "Україна має талант" поставила на место Марченко

10:01

Завязи огурцов и кабачков массово желтеют: чего категорически нельзя делать

09:56

Почему собака кладет лапу на руку хозяина: неожиданное значение жестаВидео

09:55

Шторм усилился до пяти баллов: Украину накрыла мощная магнитная буря

08:59

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

08:58

Варшава заблокировала поставки самолетов МиГ-29 Украине: в чем причина

Реклама
08:56

Тест по ПДД, который ставит водителей в тупик: куда может проехать белое автоВидео

08:52

Тайная встреча Путина и Лукашенко: Портников рассказал, о чём молчат в Кремлемнение

08:34

Йога-муж Лорак набросился на ее звезд-друзей: что он требует

08:30

Путин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко

08:19

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

08:08

Анджелина Джоли сделала редкое признание о личной жизни после развода с Питтом

07:38

Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

07:38

Кого ждут роковые искушения и прыжок в богатство: Таро-прогноз на июль 2026Видео

07:33

Взрыв прогремел в центре Монако: серьезно пострадал украинский олигархВидео

07:04

На Москву летит рой дронов, в РФ работает ПВО: что известно

06:35

Самые счастливые дни июля уже известны: кого ждет прорыв в работе и личной жизниВидео

05:55

"У меня свидания": Фединчик заговорил о личном после помолвки Денисенко

04:41

Разливали в бутылки для шампанского: какой необычный напиток из кукурузы продавали в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

03:33

Чего нельзя делать во вторник: распространённые ошибки, приводящие к долгам

03:03

В России устали от Путина: что может разрушить систему Кремля изнутри

02:33

В спальне будет прохладно даже в жару: как охладить комнату за считанные минуты

02:05

Космическая находка ошарашила ученых: необычная комета приближается к Солнцу

01:10

Украина договаривается с Францией о лицензии на производство ракет SCALP

00:21

Один знак зодиака ждет второй медовый месяц и пустой кошелек: Таро-прогноз на июль 2026Видео

Реклама
00:02

"Путин боится": эксперт о рисках для Кремля из-за угрозы бунтов

29 июня, понедельник
23:47

Большинство допускает ошибку: почему нельзя жарить яйца на сливочном масле

23:38

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

23:14

Украинцев предупредили о часах пикового отключения электроэнергии

23:07

Таро-прогноз для Тельцов на июль 2026: от бессонных ночей к мешкам с деньгамиВидео

22:48

Как ещё можно назвать Антона на украинском — и почему стоит забыть о "Тохе"

22:34

У кого старый мир рухнет ради финансового взлета: Таро-прогноз на июль 2026Видео

22:20

Секрет рекордного урожая томатов: одна простая добавка творит чудесаВидео

22:16

Тайны украинских фамилий: как предки выделяли самых умных людей

21:56

Почему Азовское море называют пульсирующим: как море-призрак меняло карту планетыВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять