Зацветут уже в августе: какие семена еще не поздно посадить летом

Посев цветов прямо в открытый грунт в разгар лета избавит от долгого ухода за рассадой.

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ТОП-6 цветов для посадки в середине лета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

В июне и начале июля еще можно успеть посеять быстрорастущие цветы

Космея, цинния и бархатцы успеют зацвести к концу лета

Посадка семян сразу в прогретый грунт избавит от пересадки

Многие дачники не успевают посадить весной всё, что они планировали. Впрочем, расстраиваться не стоит. В июне-начале июля еще не поздно посеять многие цветы или высадить готовую рассаду, чтобы уже к августу сад радовал ярким цветением.

Главное - выбирать быстрорастущие растения, а также рассаду, которая уже успела подрасти в питомнике. Если посадить их сейчас, у семян будет достаточно времени, чтобы взойти, а у растений - хорошо укорениться и зацвести к концу лета. Более того, с наступлением устойчивого тепла многие культуры можно высевать сразу в открытый грунт, не занимаясь последующей пересадкой.

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Чтобы результат не разочаровал, важно подобрать виды, которые быстро развиваются. Медленнорастущие растения просто не успеют зацвести до окончания сезона.

Что не поздно посадить в июле

Космея

Хотя чаще всего космею выращивают через рассаду, которую высевают в помещении ранней весной, а затем пересаживают в сад, посеять ее можно и в июне - цветение все равно успеет начаться до конца лета, пишет Homes & Gardens.

Семена высевают сразу в открытый грунт. В теплой почве они быстро прорастают. Их достаточно равномерно распределить по поверхности и слегка прижать, не присыпая землей, поскольку для прорастания им необходим свет.

Также можно приобрести готовую рассаду. Для космеи подойдет солнечный участок с хорошо дренированной, плодородной почвой. При этом не стоит злоупотреблять азотными удобрениями - избыток азота стимулирует рост листвы в ущерб цветению.

Космея / pixabay.com

Цинния

Это еще один быстрорастущий однолетник, который можно посеять в июне и получить цветение уже через восемь недель.

Яркие цветы циннии представлены в огромном разнообразии оттенков: красных, оранжевых, розовых, желтых и многих других. Они неприхотливы в выращивании и всегда радуют обильным цветением.

Если хочется получить результат еще быстрее, можно купить готовую рассаду. Чтобы кусты были более пышными и образовывали больше цветоносов для срезки, рекомендуется прищипнуть верхушки молодых растений.

Цинния / Фото: pixabay.com

Подсолнечник

Подсолнечники особенно быстро растут из семян, когда почва уже хорошо прогрелась в начале лета.

Из-за длинного стержневого корня они плохо переносят пересадку, поэтому лучше сразу высевать их на постоянное место. Для выращивания в контейнерах подойдут карликовые сорта.

Важно регулярно поливать растения, особенно в периоды сильной жары. При недостатке влаги они могут поникнуть и начать увядать.

Подсолнечник / Фото: pixaby

Целозия

Если хочется добавить саду ярких красок, отличным выбором станет целозия.

Ее необычные соцветия напоминают языки пламени или пушистые перья и могут быть красными, розовыми, желтыми или пурпурными. Благодаря эффектному внешнему виду целозия особенно хорошо смотрится в контейнерах и цветочных композициях.

Можно высадить уже готовую рассаду, выбрав солнечное место, либо посеять семена прямо в июне. Это теплолюбивое растение быстро всходит в прогретой почве и обычно начинает цвести уже к концу августа.

Целозия / Фото: pixabay.com

Амми большая

Амми большая, которую нередко называют ложной кружевницей королевы Анны из-за сходства с дикой морковью, прекрасно вписывается в сады природного или деревенского стиля.

Это высокий однолетник с изящными белыми зонтичными соцветиями. В июне температура почвы идеально подходит для прямого посева, а первые цветы обычно появляются в конце августа и продолжают украшать сад осенью.

Растению необходимы хорошо дренированная почва и регулярный полив. Высокие стебли, достигающие 1–1,5 метра, иногда требуют подвязки, чтобы не ломались под собственной тяжестью.

Ámmi május / Фото: Википедия

Бархатцы

Бархатцы - одни из самых полезных цветов для сада. Они не только украшают участок яркими желтыми, оранжевыми и красными оттенками, но и помогают отпугивать многих вредителей.

Именно поэтому бархатцы часто высаживают рядом с овощными культурами. Их аромат и природные вещества, выделяемые корнями и листьями, снижают активность некоторых насекомых-вредителей.

Семена можно рассыпать по поверхности почвы и слегка прижать, поскольку для прорастания им нужен свет. Если хочется увидеть цветение быстрее, лучше приобрести готовую рассаду.

После окончания цветения не забудьте собрать созревшие семена бархатцев. Их можно сохранить до следующей весны и снова использовать для посадки.

Как писал Главред, многолетние цветы можно выращивать из семян. И этот способ поможет сэкономить деньги, поскольку в садовых центрах такие растения стоят недешево. Читайте - какие многолетние цветы вырастить из семян и как это сделать.

Смотрите видео - Какие многолетние цветы, которые нужно выращивать из семян:

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О ресурсе: Homes & Gardens Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется как референс для вдохновения профессиональными дизайнерами. Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад). Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, с течением времени расширил охват тем. Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре, образе жизни.

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