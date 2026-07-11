С доставкой в Италию: молчунья Бадоева требует украинский паспорт

Жанне Бадоевой срочно понадобился украинский документ.

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Жанна Бадоева - гражданство / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Жанна Бадоева

Вы узнаете:

Жанна Бадоева пытается получить украинский загранпаспорт

На каком этапе ее суд в Украине

Телеведущая Жанна Бадоева, которая из-за многолетней работы на российском телевидении попала под санкции СНБО, уже более года ведет активный судебный процесс против Украины. Знаменитость требует, чтобы ей выдали украинский загранпаспорт в Италии, где она сейчас проживает, сообщает OBOZ.ua.

Что примечательно, еще в 2019 году звезда публично хвасталась, что после брака с бизнесменом Василием Мельничиным получила итальянское гражданство и якобы отказалась от украинского. Однако реальность оказалась совершенно другой.

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Жанна Бадоева - паспорт / фото: instagram.com, Жанна Бадоева

Из официальных документов следует, что 9 октября 2024 года на имя Жанны Бадоевой был оформлен новый паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Сразу после этого телеведущая начала судиться, требуя обязать государственное предприятие "Документ" доставить готовый загранпаспорт в свой филиал в Италии и выдать его ей лично в руки. Возвращаться на родину ради получения документа Бадоева явно не планирует, ведь находится под украинскими санкциями.

Судебная эпопея Жанны длится уже около двух лет. Не желая отступать, в декабре 2025 года телеведущая подала кассационную жалобу в Верховный Суд. Производство по ней уже открыто, однако окончательного решения по делу все еще нет.

Жанна Бадоева живет в Италии / фото: instagram.com, Жанна Бадоева

Напомним, что еще в январе 2023 вступило в силу решение СНБО о введении персональных санкций против Жанны Бадоевой. Эти ограничения будут действовать в течение десяти лет и включают блокировку всех ее активов, запрет на проведение финансовых операций на территории Украины и другие серьезные меры.

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Ранее Главред сообщал, что Ольга Мартыновская приняла решение отправиться за границу на фоне громкого скандала из-за ее слов о жестоком обращении с животными. Знаменитость поделилась с подписчиками, что теперь будет работать шеф-поваром на яхте.

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Про персону: Жанна Бадоева Жанна Бадоева (род. 18 марта 1976, Мажейкяй, Литовская ССР) - телеведущая, актриса, автор передачи "Орел и решка", сообщает Википедия. С 2015 года работает на российском телевидении. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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