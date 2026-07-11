Земля на пределе: ученые раскрыли, сколько людей планета сможет выдержать

Прирост населения постепенно замедлился, а возможности Земли обеспечивать человечество необходимыми ресурсами стали все сильнее ограничиваться.

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Раскрыто число населения Земли / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Рост населения сопровождается нагрузкой на природные ресурсы

Устойчивый уровень населения составляет около 2,5 миллиарда человек

Сегодня на Земле проживает около 8,3 миллиарда человек - это максимальное число за всю историю существования человечества.

Однако, как считают исследователи, столь стремительный рост населения сопровождается все более заметной нагрузкой на природные ресурсы планеты, пишет Ecoportal.

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По данным исследования, в середине XX века увеличение численности людей совпадало с периодом активного экономического развития, технологических открытий и повышения уровня жизни. Со временем эта тенденция изменилась: прирост населения постепенно замедлился, а возможности Земли обеспечивать человечество необходимыми ресурсами стали все сильнее ограничиваться. Этот этап ученые характеризуют как период, когда экологическая нагрузка начала превышать устойчивые пределы.

Исследователи отмечают, что важную роль в росте населения сыграло широкое использование нефти, газа и угля. Ископаемое топливо способствовало развитию промышленности, сельского хозяйства и транспорта, однако одновременно стало одной из причин усиления климатических изменений, загрязнения окружающей среды и сокращения природного разнообразия.

Авторы работы также пришли к выводу, что с точки зрения долгосрочной экологической устойчивости планета способна обеспечивать значительно меньшее количество людей. По их оценкам, устойчивый уровень населения составляет около 2,5 миллиарда человек - примерно столько жителей насчитывалось на Земле в середине прошлого века.

По мнению ученых, дальнейшее превышение экологических возможностей планеты может привести к усилению климатических рисков, ухудшению состояния экосистем, а также к росту проблем, связанных с обеспечением населения продовольствием и пресной водой. При этом масштабы этих последствий будут различаться в зависимости от региона мира и социально-экономических условий.

Важные изменения на Земле: что говорят ученые

По предварительным выводам исследователей, глобальное потепление существенно увеличило риск возникновения продолжительных периодов аномальной жары и засухи, которые создали благоприятные условия для крупных лесных пожаров в Испании и Португалии.

Специалисты Всемирной сети по изучению экстремальных погодных явлений отмечают, что подобные климатические условия в настоящее время фиксируются примерно в 40 раз чаще, чем в доиндустриальную эпоху. По их оценкам, влияние изменения климата также усилило интенсивность пожаров, охвативших около 500 тысяч гектаров на Пиренейском полуострове, сделав их приблизительно на 30% более разрушительными.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

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