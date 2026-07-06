Рядом с Землей нашли загадочную суперземлю: ученые заговорили о возможной жизни

GJ 3378b обращается вокруг небольшой звезды класса красных карликов GJ 3378 и относится к категории суперземель.

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Найдена потенциальная замена для Земли / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

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GJ 3378b получает 90% того количества энергии, которое Земля получает от Солнца

Это один из наиболее перспективных объектов для поиска признаков обитаемости

Астрономы получили новые данные о планете GJ 3378b, расположенной примерно в 25 световых годах от Земли.

После повторного анализа наблюдений исследователи пришли к выводу, что планета с высокой вероятностью имеет твердую поверхность и находится в области своей звездной системы, где при определенных условиях может существовать жидкая вода, сообщает ScienceAlert.

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Впервые GJ 3378b была обнаружена в 2024 году. Она обращается вокруг небольшой звезды класса красных карликов GJ 3378 и относится к категории суперземель - планет, которые тяжелее Земли, но могут состоять преимущественно из горных пород.

Чтобы уточнить характеристики небесного тела, ученые использовали новые данные наземных обсерваторий и космических телескопов. Анализируя влияние планеты на движение и яркость звезды, специалисты смогли пересчитать ее основные параметры.

Оказалось, что масса GJ 3378b значительно меньше, чем предполагалось ранее: вместо 5,3 массы Земли она составляет около 2,3 земных масс. Это повышает вероятность того, что объект является именно каменистой планетой, а не небольшим газовым гигантом с плотной атмосферой.

Исследование также позволило уточнить продолжительность года на этой планете. Если раньше считалось, что полный оборот вокруг звезды занимает почти 25 суток, то новые расчеты показали период около 21,5 суток. Несмотря на это, GJ 3378b остается в пределах так называемой зоны обитаемости - области, где при наличии подходящей атмосферы вода может сохраняться в жидком состоянии.

По оценкам исследователей, планета получает примерно 90% того количества энергии, которое Земля получает от Солнца. Именно поэтому ее считают одним из наиболее перспективных объектов для поиска признаков потенциальной обитаемости.

При этом ученые подчеркивают, что пока нет доказательств существования жизни или даже атмосферы на GJ 3378b. Кроме того, красные карлики нередко проявляют высокую активность: мощные вспышки и выбросы плазмы способны разрушать атмосферу ближайших планет, что существенно снижает их шансы на сохранение благоприятных условий.

"Мы по-прежнему находимся на этапе изучения нашего солнечного соседства, пытаясь обнаружить планеты вокруг ближайших звезд, поскольку именно на них будет проще всего обнаружить биосигнатуру. Эта планета приближает нас на один шаг к познанию всех наших соседей и, в конечном итоге, тех, которые могут быть благоприятными для жизни", - отметил астроном Майкл Эндл из Техасского университета.

В Солнечную систему вошел редкий гость из межзвездного пространства

Астрономы подтвердили обнаружение нового небесного тела, которое прибыло в Солнечную систему из-за ее пределов. Речь идет о комете 3I/ATLAS - это всего лишь второй официально подтвержденный межзвездный объект, когда-либо зафиксированный учеными.

Несмотря на относительно скромные размеры, комета отличается чрезвычайно высокой активностью. По оценкам исследователей, каждую секунду она выбрасывает в окружающее пространство около 940 триллионов молекул углекислого газа, что делает ее одним из самых интересных объектов для дальнейшего изучения.

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Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

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