Переговоров о прекращении огня не будет: в FT узнали новый дедлайн Путина

Возобновление трехсторонних консультаций при посредничестве США до конца лета выглядит маловероятным.

https://glavred.info/world/peregovorov-o-prekrashchenii-ognya-ne-budet-v-ft-uznali-novyy-dedlayn-putina-10778330.html Ссылка скопирована

В РФ решили затягивать переговоры с Украиной, передают СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Главное:

Москва намерена затягивать переговорный процесс

РФ не пойдет на переговоры как минимум до февраля 2027 г.

Россия пока не проявляет признаков готовности к полноценному мирному диалогу с Украиной.

По оценке источников, Москва намерена затягивать переговорный процесс, сообщает Financial Times.

видео дня

Как отмечает издание, представители российской делегации в ходе контактов с американской стороной заявляли, что для продвижения переговоров Вашингтону следует добиться от Киева согласия на значительные уступки.

Один из источников FT в Москве, который принимал участие в неофициальных обсуждениях возможного прекращения войны, описал подход Кремля следующим образом:

"Пока россияне преимущественно считают, что американцы "отдадут" нам Украину", - сказал собеседник.

По его словам, Москва не демонстрирует намерения идти на встречные шаги.

"Они не намекают ни на какие уступки. Они постоянно повторяют те же цели... Их основа для переговоров по сути означает, что для переговоров нет никакой основы", - заявил он.

Украинские чиновники, участвовавшие в переговорном процессе, сообщили Financial Times, что возобновление трехсторонних консультаций при посредничестве США до конца лета выглядит маловероятным.

Собеседник издания в Москве также считает, что из-за приверженности Кремля максималистским целям Владимира Путина Россия, вероятно, не будет готова к содержательным переговорам как минимум до февраля 2027 года.

В публикации Financial Times подчеркивается, что последние действия Украины не изменили позицию российского руководства. Напротив, Владимир Путин продолжает настаивать, что Россия сохраняет преимущество в войне и рассчитывает достичь поставленных военных целей.

В Турции высказались о перспективах переговоров Украины и РФ

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией, если стороны примут решение вернуться к дипломатическому диалогу.

По его словам, Турция продолжает поддерживать мирное урегулирование конфликта и считает, что достичь прекращения войны необходимо путем переговоров. Фидан подчеркнул, что такой процесс должен строиться на соблюдении норм и принципов международного права.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред