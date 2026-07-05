Ночью не охлаждает, а днём только нагревает: назван худший способ проветривания

Открытие окон днём в жару может принести больше вреда, чем пользы.

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Как проветривание днём наносит вред вместо того, чтобы охлаждать / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Что делать с окнами в жару, чтобы в квартире было прохладно

Когда проветривать комнату, а когда - держать окна закрытыми

Какое домашнее средство снижает температуру в помещении

С наступлением летней жары многие пытаются охладить квартиру привычным способом - открывают окно в режиме проветривания на весь день. Однако такая практика имеет обратный эффект и на самом деле работает против жильцов.

Главред выяснил, почему проветривание днем нагревает комнату быстрее.

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Приоткрытое окно не обеспечивает достаточного воздухообмена, зато позволяет теплу свободно скапливаться в помещении в течение дня. В результате комната нагревается быстрее, чем если бы окно вообще оставалось закрытым.

Гораздо эффективнее оказывается кратковременное, но интенсивное проветривание.

"Лучших результатов добиваются с помощью интенсивного проветривания (широкого открытия окон на несколько минут) только утром и вечером, когда температура на улице ниже, чем внутри", - отмечают эксперты Onet Kobieta.

Почему днем окна стоит держать закрытыми

В течение дня, когда температура воздуха на улице повышается, открытое окно превращается в канал для проникновения тепла в комнату. Специалисты советуют в это время держать окна и жалюзи закрытыми, ведь это помогает сохранить прохладу, накопленную ночью.

Тепло способно проникать в помещение даже через стекло, поэтому одно только закрытое окно не всегда обеспечивает полную защиту. Дополнительным барьером служит обычная штора.

Смотрите видео о том, как проветрить дом/квартиру в жару и спать в прохладе без кондиционера:

Какое домашнее средство снижает температуру в квартире

Помимо классического затемнения окон шторами, всё большую популярность приобретает использование специальной плёнки NRC. Её наклеивают непосредственно на стекло, и она ограничивает проникновение солнечного тепла в помещение.

"Это домашнее средство может предотвратить перегрев комнат и снизить температуру на несколько градусов", - пишет издание.

Что еще нагревает квартиру, кроме окон

Однако одно только правильное обращение с окнами не гарантирует прохладу, если игнорировать другие источники тепла в квартире. Бытовая техника также заметно влияет на температуру воздуха в комнате.

"Важно избегать не только проветривания дома в течение дня, но и приготовления пищи, а также использования компьютеров и телевизоров, что может привести к нагреванию помещения", - предупреждают эксперты.

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