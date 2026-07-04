В Киеве слезы, в Монте-Карло вечеринка с россиянами: как развлекается Димопулос

Санта Димопулос в день траура в столице Украины после обстрела Киева, постила кадры с вечеринки с россиянами.

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Санта Димопулос живет в своем мире / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Кратко:

Что сделала Димопулос

В какие дни она постила свои сторис

Украинская танцовщица и когда-то певица Санта Димопулос в жестокие дни обстрела террористической Россией, показала как отдыхает и развлекается в компании россиян.

Листая ленту Instagram, сначала можно увидеть кадры, как мама из Киева плачет над телом сына в разрушенном доме, а следом - танцы и тусовки Димопулос. В день траура в столице Украины, 3 июля, она постила кадры своей праздной жизни.

видео дня

Димопулос постила свои тусовки во время трагедии в Киеве / Скриншот Instagram/santadimopulos

Кроме того, за время трагедии Димопулос не сделала ни одной публикации и репоста о том, что случилось во время обстрела в Киеве.

Димопулос постила свои тусовки во время трагедии в Киеве / Скриншот Instagram/santadimopulos

Более того, она развлекалась в компании россиянки Маргариты Ильющенко, которая является совладелицей фитнес-клуба в террористической Москве.

Димопулос постила свои тусовки во время трагедии в Киеве / Скриншот Instagram/santadimopulos

Димопулос постила свои тусовки во время трагедии в Киеве / Скриншот Instagram/santadimopulos

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О персоне: Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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