В Киеве слезы, в Монте-Карло вечеринка с россиянами: как развлекается Димопулос

Кратко:
- Что сделала Димопулос
- В какие дни она постила свои сторис
Украинская танцовщица и когда-то певица Санта Димопулос в жестокие дни обстрела террористической Россией, показала как отдыхает и развлекается в компании россиян.
Листая ленту Instagram, сначала можно увидеть кадры, как мама из Киева плачет над телом сына в разрушенном доме, а следом - танцы и тусовки Димопулос. В день траура в столице Украины, 3 июля, она постила кадры своей праздной жизни.
Кроме того, за время трагедии Димопулос не сделала ни одной публикации и репоста о том, что случилось во время обстрела в Киеве.
Более того, она развлекалась в компании россиянки Маргариты Ильющенко, которая является совладелицей фитнес-клуба в террористической Москве.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, звезда популярного когда-то сериала "Бедная Настя", российская актриса Елена Корикова, пропала с радаров.
Ранее также королева красоты из Флориды Скарлент Родригес и её бойфренд Хосе Кастро оказались среди погибших в результате редкого двойного землетрясения в Венесуэле на прошлой неделе.
Вас также может заинтересовать:
- Будет орех: Санта Димопулос показала, как прокачать заднюю мышцу
- Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе
- Джеджула показал взрослого сына от Димопулос
О персоне: Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред