Гость из "будущего" предупредил человечество: все решит 2028 год

Мужчина показал страницы из "библиотеки будущего" и рассказал о едином мире, глобальной валюте и правительстве под контролем ИИ.

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"Путешественник во времени" предупредил человечество / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что "путешественник во времени" предсказал человечеству

Почему именно 2028 год должен изменить устройство мира

Какая деталь заставила людей усомниться в словах Ноя

Самопровозглашенный гость из будущего заявил, что человечество якобы ожидают встреча с инопланетянами, отказ от национальных правительств и переход власти к искусственному интеллекту. Однако одно из его громких предсказаний уже не сбылось.

В Сети вновь привлекло внимание видео с мужчиной, называющим себя путешественником во времени. Герой ролика представился Ноем и рассказал о событиях, которые, по его утверждению, полностью изменят устройство мира. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Запись появилась на YouTube-канале ApexTV, известном публикациями о теориях заговора и предполагаемых паранормальных явлениях. Независимых доказательств того, что рассказ мужчины имеет отношение к реальному будущему, нет.

Искусственному интеллекту предсказали контроль над правительством

Ной заявил, что со временем глобализм якобы станет популярнее национализма, а отдельные государства уступят место единому мировому правительству. Управлять новой системой, по его словам, будет искусственный интеллект.

Мужчина утверждал, что люди займут лишь около 10% государственных должностей. Остальные 90% работы якобы будут выполнять системы на основе ИИ.

В качестве "доказательства" Ной показал несколько распечатанных страниц / Фото: скриншот с Youtube

В качестве "доказательства" Ной показал несколько распечатанных страниц. Он назвал их фрагментами книги, которую будто бы получил в библиотеке будущего. Проверить происхождение этих материалов невозможно.

Что якобы произойдет в 2028 году

Главные перемены самопровозглашенный путешественник связал с 2028 годом. По его версии, правительства официально подтвердят существование внеземной жизни и одновременно признают, что технология перемещения во времени действительно существует.

Ной также заявил, что инопланетяне начнут мирно жить рядом с людьми. Контакт с внеземной цивилизацией якобы заставит население планеты отказаться от прежнего разделения на страны.

Главные перемены самопровозглашенный путешественник связал с 2028 годом / Фото: скриншот с Youtube

По словам мужчины, люди начнут воспринимать себя прежде всего как жителей Земли. Именно это, как утверждается в ролике, приведет к появлению единого правительства, общей валюты и флага человечества. На предполагаемом символе нового мира будут изображены несколько соединенных колец.

Пользователи не поверили "гостю из будущего"

Зрители ApexTV встретили заявления Ноя преимущественно скептически. Комментаторы обратили внимание, что показанные им страницы выглядят как обычные листы, которые можно подготовить и распечатать самостоятельно.

Некоторые пользователи прямо назвали героя видео мошенником и призвали канал перестать предоставлять ему площадку. Никаких проверяемых предметов, сведений или технологий, способных подтвердить путешествие во времени, мужчина так и не представил.

Смотрите в видео о том, как на самом деле выглядит "путешественник во времени":

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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