Загадка снимка 1937 года: почему люди говорят о машине времени

Загадочная незнакомка могла пользоваться устройством, которое появилось лишь спустя несколько десятилетий.

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Женщина с "мобильным" на фото 1937 года вновь удивила сеть / Коллаж Главред, фото: Reddit

Вы узнаете:

Почему снимок 1937 года связали с путешествиями во времени

Что за предмет заметили у женщины на старом фото

Как одно фото породило десятки невероятных теорий

Старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

Необычная деталь вызвала новую волну споров среди сторонников теорий о путешествиях во времени. По их мнению, загадочная незнакомка могла пользоваться устройством, которое появилось лишь спустя несколько десятилетий. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Архивные кадры вызвали новую волну споров

На первый взгляд кинохроника выглядит совершенно обычной: несколько женщин спускаются по лестнице. Однако при внимательном просмотре одна из них заметно отличается от остальных.

Пока большинство женщин одеты в светлые платки и традиционную для того времени одежду, незнакомка носит темное платье с короткими рукавами и черный головной платок. Но главным поводом для обсуждений стал предмет, который она подносит к правому уху.

Архивные кадры вызвали новую волну споров / Фото: Reddit

Cоздается впечатление, что женщина разговаривает, периодически замолкает и словно слушает собеседника. Именно эта деталь заставила многих предположить, что в ее руках находится мобильный телефон.

Почему теория привлекла столько внимания

Первые портативные мобильные телефоны появились лишь спустя несколько десятилетий после съемки этих кадров. Именно поэтому видеозапись стала одной из самых обсуждаемых среди поклонников теорий о путешествиях во времени.

Первые портативные мобильные телефоны появились лишь спустя несколько десятилетий после съемки этих кадров / Фото: Reddit

В сети можно встретить самые разные версии происходящего. Некоторые уверены, что женщина действительно могла оказаться человеком "из будущего".

"Нет никаких сомнений, что она говорит, держа небольшой предмет возле уха. Остается только гадать, с кем именно она разговаривала", - написал один из пользователей.

Впрочем, убедительных доказательств этой версии не существует, а авторы напоминают, что подобные архивные записи легко становятся объектом ошибочных интерпретаций из-за качества изображения и особенностей съемки.

Ранее Главред писал о том, что на картине 160-летней давности заметили девушку с iPhone в руках. Полотно XIX века из музея в Мюнхене вновь стало вирусной. Пользователи соцсетей уверены, что в руках женщины изображен современный смартфон.

Также сообщалось о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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