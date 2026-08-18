В Кремле сделали новое заявление о 'заморозке' войны с Украиной: какова позиция Москвы

В Москве выступили против прекращения боевых действий по нынешней линии столкновения.

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Кремль отверг идею заморозки войны на линии соприкосновения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Кремле исключили возможность "заморозки" войны по нынешней линии фронта

Москва заявила, что такой сценарий не отвечает ее позиции

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков сделал новое заявление о возможном прекращении войны против Украины.

В Кремле исключили сценарий замораживания боевых действий по нынешней линии соприкосновения. Об этом Ушаков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1", передают российские СМИ.

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Отвечая на вопрос о предложениях иностранных стран заморозить конфликт по линии фронта, представитель Кремля заявил, что Москва отвергает такой сценарий.

"Вы знаете нашу позицию, она отвергает это", - сказал Ушаков.

Почему Россия отказывается от переговоров - мнение экспертов

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на постоянные усилия Украины по проведению переговоров, Россия не демонстрирует готовности принять предложения о прекращении огня. Москва продолжает настаивать на условиях, которые фактически предполагают капитуляцию Украины.

"Кремль, по-видимому, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы сплотить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года", - считают в ISW.

По мнению аналитиков, систематическое отклонение Кремлем украинских предложений о прекращении огня и мире свидетельствует о нежелании России прекращать войну на любых условиях, не соответствующих её максималистским требованиям.

Переговоры о прекращении войны - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по данным ГУР, Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года. На фронте отсутствуют какие-либо признаки готовности Москвы к прекращению огня.

Кроме того, по данным СМИ, высшее руководство Украины все больше склоняется к мнению, что без привлечения Вашингтона завершить войну с Россией невозможно.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Кремль не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта и российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию.

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О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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