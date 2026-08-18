В Кремле сделали новое заявление о 'заморозке' войны с Украиной: какова позиция Москвы

Кратко:
- В Кремле исключили возможность "заморозки" войны по нынешней линии фронта
- Москва заявила, что такой сценарий не отвечает ее позиции
Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков сделал новое заявление о возможном прекращении войны против Украины.
В Кремле исключили сценарий замораживания боевых действий по нынешней линии соприкосновения. Об этом Ушаков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1", передают российские СМИ.
Отвечая на вопрос о предложениях иностранных стран заморозить конфликт по линии фронта, представитель Кремля заявил, что Москва отвергает такой сценарий.
"Вы знаете нашу позицию, она отвергает это", - сказал Ушаков.
Почему Россия отказывается от переговоров - мнение экспертов
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на постоянные усилия Украины по проведению переговоров, Россия не демонстрирует готовности принять предложения о прекращении огня. Москва продолжает настаивать на условиях, которые фактически предполагают капитуляцию Украины.
"Кремль, по-видимому, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы сплотить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года", - считают в ISW.
По мнению аналитиков, систематическое отклонение Кремлем украинских предложений о прекращении огня и мире свидетельствует о нежелании России прекращать войну на любых условиях, не соответствующих её максималистским требованиям.
Переговоры о прекращении войны - последние новости
Напомним, Главред писал, что, по данным ГУР, Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года. На фронте отсутствуют какие-либо признаки готовности Москвы к прекращению огня.
Кроме того, по данным СМИ, высшее руководство Украины все больше склоняется к мнению, что без привлечения Вашингтона завершить войну с Россией невозможно.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что Кремль не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта и российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию.
Читайте также:
- Россия нанесла удар по оживлённому перекрёстку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших
- Представитель США провел тайную встречу в России по поводу войны в Украине - СМИ
- Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе
О персоне: Юрий Ушаков
Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика.
В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред