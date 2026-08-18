Сальма Хайек стала бабушкой и показала внука

Кратко:
- Каким фото поделилась актриса
- Что она написала
Голливудская актриса Сальма Хайек впервые стала бабушкой. Ее пасынок Франсуа Пино-младший вместе с супругой Ларой Косимой Хенкель фон Доннерсмарк стали родителями - у пары родился мальчик.
О радостном событии звезда сообщила сама в Instagram. Хайек опубликовала трогательное видео с новорожденным и призналась, что уже успела сильно привязаться к малышу. Актриса также раскрыла, что мальчика назвали Франсуа - в честь отца, деда и прадеда.
При этом у ребенка появилось и домашнее имя: Хайек с улыбкой заявила, что будет называть внука "Панчито". В подписи к публикации она подчеркнула, что не может любить его сильнее и счастлива появлению нового члена семьи.
"Нам посчастливилось приветствовать четвертое ныне живущее поколение семьи Франсуа. Хотя я буду называть его Панчито. Кажется, ему это очень нравится, и я его очень люблю", - написала она.
Мама малыша также делилась первыми кадрами с ребенком, показав, как проходит их первый месяц родительства. На снимках видно, как супруги ухаживают за младенцем и проводят время вместе.
Сальма Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино с 2009 года. У пары есть общая дочь Валентина, а также актриса воспитывает троих детей мужа от предыдущих отношений.
Ранее Хайек признавалась, что мечтала о большой семье, и теперь, судя по всему, этот этап в ее жизни получил новое продолжение - уже в статусе бабушки.
Для актрисы это первый внук, и она явно наслаждается новой ролью, не скрывая эмоций и делясь ими с поклонниками.
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О персоне: Сальма Хайек
Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль, сообщает Википедия. Известные работы: "От заката до рассвета", "Догма", "Фрида", "Бандитки", "Дом Gucci" и др.
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