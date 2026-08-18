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Сальма Хайек стала бабушкой и показала внука

Алена Кюпели
18 августа 2026, 15:33
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Голливудская актриса Сальма Хайек показала своего внука и поделилась радостью.
Сальма Хайек
Сальма Хайек стала бабушкой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Кратко:

  • Каким фото поделилась актриса
  • Что она написала

Голливудская актриса Сальма Хайек впервые стала бабушкой. Ее пасынок Франсуа Пино-младший вместе с супругой Ларой Косимой Хенкель фон Доннерсмарк стали родителями - у пары родился мальчик.

О радостном событии звезда сообщила сама в Instagram. Хайек опубликовала трогательное видео с новорожденным и призналась, что уже успела сильно привязаться к малышу. Актриса также раскрыла, что мальчика назвали Франсуа - в честь отца, деда и прадеда.

видео дня
Сальма Хайек стала бабушкой
Сальма Хайек стала бабушкой / Скриншот Instagram/salmahayek

При этом у ребенка появилось и домашнее имя: Хайек с улыбкой заявила, что будет называть внука "Панчито". В подписи к публикации она подчеркнула, что не может любить его сильнее и счастлива появлению нового члена семьи.

"Нам посчастливилось приветствовать четвертое ныне живущее поколение семьи Франсуа. Хотя я буду называть его Панчито. Кажется, ему это очень нравится, и я его очень люблю", - написала она.

Мама малыша также делилась первыми кадрами с ребенком, показав, как проходит их первый месяц родительства. На снимках видно, как супруги ухаживают за младенцем и проводят время вместе.

Сальма Хайек стала бабушкой
Сальма Хайек стала бабушкой / Скриншот Instagram/salmahayek

Сальма Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино с 2009 года. У пары есть общая дочь Валентина, а также актриса воспитывает троих детей мужа от предыдущих отношений.

Ранее Хайек признавалась, что мечтала о большой семье, и теперь, судя по всему, этот этап в ее жизни получил новое продолжение - уже в статусе бабушки.

Для актрисы это первый внук, и она явно наслаждается новой ролью, не скрывая эмоций и делясь ими с поклонниками.

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Ранее Главред сообщал, что после трагического известия о смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери в сети снова заговорили о ее единственной дочери Кае-Евдокии.

Ранее также Владимир Кличко нарушил молчание после известия о трагическом уходе из жизни Хайден Панеттьери. Украинский спортсмен обнародовал в Facebook откровенный пост, в котором поделился болью утраты матери своей дочери Кайи-Евдокии.

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О персоне: Сальма Хайек

Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль, сообщает Википедия. Известные работы: "От заката до рассвета", "Догма", "Фрида", "Бандитки", "Дом Gucci" и др.

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