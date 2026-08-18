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Почему уничтожать "Искандеры" до запуска очень сложно: Свитан назвал причину

Алексей Тесля
18 августа 2026, 18:53
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Starlink целесообразно устанавливать на украинские ударные дроны, которые могут применяться для уничтожения пусковых установок РФ.
Почему уничтожать
Starlink может сыграть важную роль для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование сил поддержки ВСУ, starlinkinstallationpros.com

Главное из заявлений Свитана:

  • Starlink целесообразно устанавливать на украинские ударные дроны
  • Starlink может помочь - не сам по себе, а как механизм связи с дронами

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил о том, что спутники системы Starlink могли бы помочь Украине решить проблему с российскими пусковыми баллистическими установками, которые враг применяет для обстрелов.

"Starlink - это прежде всего механизм связи и управления. Это связь с управляемым аппаратом. Это может быть крылатая ракета, дрон или какое-то другое средство, которым оператор управляет непосредственно. Но кроме самого Starlink, эти дроны должны постоянно находиться в воздухе в зоне ожидания. Мы ведь не знаем, когда выйдет пусковая установка и куда именно она выйдет", - пояснил он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что систему Starlink целесообразно устанавливать на украинские ударные дроны, которые могут применяться для уничтожения пусковых установок РФ.

"Вот представьте, как это может происходить. Берем наши дроны, те же "Лютые". На них ставится Starlink. Оператор на земле ведет этот дрон через спутниковую связь. Выводит его, например, в район Курска и ставит в определенную зону ожидания на какой-то высоте. "Лютый" может находиться в воздухе до десяти часов. И если за это время его никто не увидит и не собьет, можно дождаться выхода пусковой установки, более-менее определить ее местоположение, используя сам "Лютый" еще и как средство аэроразведки, а дальше нанести удар в момент развертывания, пуска или хотя бы после пуска", - рассказал он.

Собеседник уточнил, что сам пуск ракеты РФ можно определить с помощью радиолокационных средств дальнего радиуса действия.

"То есть в таком режиме Starlink действительно может помочь - не сам по себе, а как механизм связи с дроном или группой дронов, которые висят в зоне ожидания над предполагаемым районом выхода российских пусковых установок. Но представляете, сколько здесь "если"? Я уже как минимум пять-шесть насчитал. Теоретически это возможно, но эти "если" не дают стопроцентной уверенности в целесообразности такого варианта", - добавил Свитан.

Лютый
/ Инфографика Главред

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Эксперт оценил возможности РФ для массированного ракетного удара

Россия вряд ли сможет одномоментно запустить по Украине около 200 баллистических ракет, считает офицер Воздушных сил ВСУ в резерве Анатолий Храпчинский. По его словам, главный фактор - ограниченное число пусковых установок. Сейчас РФ располагает примерно 16–26 установками "Искандер-М", каждая из которых способна нести две ракеты.

Эксперт считает, что попытка организовать масштабный залп создала бы для российских комплексов повышенную угрозу обнаружения и уничтожения. Поэтому более вероятным вариантом остаются удары небольшими партиями - примерно по 20–30 ракет.

Сдерживающим фактором остаются и производственные возможности РФ: российская промышленность, по оценке Храпчинского, выпускает около 60 баллистических ракет в месяц. При этом Москва рассчитывает усилить свой арсенал за счёт сотрудничества с КНДР.

Способность украинской ПВО отразить массированную атаку будет зависеть от направления ударов, количества задействованных средств противовоздушной обороны и наличия систем Patriot.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

Напомним, российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

Как сообщалось, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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