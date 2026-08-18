Киев атаковал рой реактивных дронов: раздавались взрывы

Обломки вражеского БПЛА упали во дворах домов.

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Киев подвергся атаке реактивных дронов / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, УНИАН

Что известно:

Киев и область подверглись атаке российских реактивных БПЛА

В Днепровском районе Киева обломки дрона упали во дворах домов

В столице раздавались взрывы

В Киеве вечером 18 августа прогремели взрывы. Столицу и Киевскую область атаковали российские реактивные БПЛА. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, реактивные беспилотники фиксировали в районе Киевского водохранилища, они двигались по южному курсу. Также сообщалось о БПЛА, которые направлялись в сторону Броваров и Дарницы.

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Мониторинговые каналы предупреждают, что угроза для Броваров и Борисполя сохраняется. По их данным, в ближайший час к Киевской области могут направиться ещё около десяти беспилотников.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"В Киеве работает ПВО по "шахедам". В то же время продолжается самая масштабная атака реактивными "шахедами" по Киевской области. Вокруг столицы раздаются взрывы - сейчас на область снова летит рой дронов", - написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе Киева обломки вражеского беспилотника упали во дворе пятиэтажного жилого дома. По его словам, возгорания в результате падения обломков не произошло.

"На столицу по-прежнему летят БПЛА. Оставайтесь в укрытиях!" - призвал Кличко.

Жителей Киева и области призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Еще одно падение обломков во дворе жилого дома по другому адресу в Днепровском районе. Пожара нет", - добавил мэр в 19:55.

Сколько БПЛА запустила РФ

Воздушные силы сообщили, что Россия в течение дня 18 августа нанесла по Украине удар 76 реактивными беспилотниками типа Shahed. Основным направлением атаки была Киевская область.

По предварительным данным, украинская ПВО сбила и подавила более 70 вражеских БПЛА. В то же время зафиксированы попадания дронов и падение обломков сбитых беспилотников в нескольких местах. Последствия атаки уточняются.

В Воздушных силах также сообщили, что после 18:30 в воздушное пространство Украины вошло еще более 20 реактивных БПЛА. Боевая работа украинской ПВО продолжается.

Может ли РФ атаковать Украину 24 августа - мнение народного депутата

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что Россия может использовать День Независимости Украины 24 августа для нового массированного удара, однако пока подтвержденных данных о таких планах нет.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры", - пояснил Костенко.

В то же время депутат подчеркнул, что Россия может приурочивать свои действия к символическим датам, поэтому полностью исключать удар 24 августа не стоит. При этом на решение Кремля могут повлиять переговоры с западными партнерами и возможные договоренности о взаимном ограничении ударов.

Атаки БПЛА по Киеву - последние новости

Напомним, в ночь на 11 августа ГСЧС сообщила о попадании на территорию детской больницы в Шевченковском районе Киева. Пожар локализовали на площади 1200 кв. м, а одного пострадавшего передали медикам.

Как ранее сообщал Главред, глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что 12 августа в результате атаки реактивных БПЛА возник масштабный пожар в Броварском районе. 65-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями.

Мэр Киева Виталий Кличко 16 августа сообщил о падении обломков вражеского беспилотника во дворах жилых домов и призвал жителей укрыться в убежищах. По данным ГСЧС, по меньшей мере два человека получили ранения во время ночной атаки.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксёр, выступавший в тяжёлом весе, кикбоксёр. Обладатель званий "Почётный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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