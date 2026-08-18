Как 29 лет назад: Бекхэмы показали романтику в Портофино

Кратко:
- Что вспомнили супруги
- Сколько лет назад они там встретились
Английский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга - певица, дизайнер и блогер Виктория Бекхэм, отправились в свой личный райский уголок.
Об этом парочка рассказала на своих страницах в Instagram.
"29 лет назад мы приехали в Портофино и остановились в этом отеле, еще до того, как кто-либо узнал, что мы встречаемся, и вот мы снова здесь", - написал футболист.
Его супруга в комментариях отметилась красными сердечками.
Бекхэмы также поделилась видео, как проводят время в отеле. Дэвид Бекхэм также показал, как по территории отеля идет Виктория Бекхэм в оригинальном наряде.
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О персоне: Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм - английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.
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