Как 29 лет назад: Бекхэмы показали романтику в Портофино

Мировые знаменитости отправились в Европу для романтического путешествия.

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Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм отправились по местам "боевой славы"/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Кратко:

Что вспомнили супруги

Сколько лет назад они там встретились

Английский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга - певица, дизайнер и блогер Виктория Бекхэм, отправились в свой личный райский уголок.

Об этом парочка рассказала на своих страницах в Instagram.

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"29 лет назад мы приехали в Портофино и остановились в этом отеле, еще до того, как кто-либо узнал, что мы встречаемся, и вот мы снова здесь", - написал футболист.

Бекхэмы отправились в Портофино / Фото Instagram/davidbeckham

Его супруга в комментариях отметилась красными сердечками.

Бекхэмы также поделилась видео, как проводят время в отеле. Дэвид Бекхэм также показал, как по территории отеля идет Виктория Бекхэм в оригинальном наряде.

Бекхэмы отправились в Портофино / Фото Instagram/davidbeckham

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О персоне: Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм - английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

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