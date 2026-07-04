Опасность, о которой мало кто знает: какая угроза от обычного пауэрбанка

Неправильное использование или покупка некачественного пауэрбанка может представлять серьезную угрозу.

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Раскрыта опасность пауэрбанков / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Вы узнаете:

Эксперты советуют приобретать пауэрбанки только у надежных производителей

Особое внимание следует обратить на любые изменения корпуса

Портативные аккумуляторы давно стали привычным аксессуаром для владельцев смартфонов, планшетов и другой техники. Они позволяют подзарядить устройство в дороге, во время путешествий или при отсутствии доступа к электросети.

Однако специалисты напоминают, что неправильное использование или покупка некачественного пауэрбанка может представлять серьезную угрозу, пишет Express.

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Причина заключается в том, что большинство внешних аккумуляторов работают на литий-ионных элементах питания. При механическом повреждении, заводском браке или перегреве такие батареи способны воспламеняться. В отдельных случаях развивается так называемый тепловой разгон - опасная химическая реакция, сопровождающаяся выделением большого количества тепла, токсичных газов и возникновением пожара.

Чтобы снизить риск, эксперты советуют приобретать пауэрбанки только у надежных производителей и регулярно проверять их состояние. Особое внимание следует обратить на любые изменения корпуса. Если аккумулятор начал вздуваться, деформироваться или менять форму, это может свидетельствовать о серьезной внутренней неисправности.

Использовать такой прибор дальше не рекомендуется. Специалисты советуют как можно скорее сдать поврежденный аккумулятор в специализированный пункт приема электронных отходов или батарей, не выбрасывая его вместе с бытовым мусором.

Кроме того, владельцам пауэрбанков рекомендуют избегать воздействия экстремально высоких и низких температур, не оставлять устройство заряжаться без присмотра или на всю ночь, а также не накрывать его во время зарядки. Для безопасной работы аккумулятор следует заряжать в хорошо проветриваемом месте, где не происходит перегрева корпуса.

Чтобы роутер продолжал работать при отключении электроэнергии, его можно подключить к внешнему аккумулятору (пауэрбанку). Однако такой вариант возможен только в том случае, если в квартиру заведено оптоволоконное подключение. При использовании обычного сетевого кабеля (витой пары) доступ к интернету во время отключения света, как правило, также исчезнет.

Смотрите видео - как выбрать пауэрбанк

В видео представлен обзор мощных пауэрбанков, которые могут стать надежным источником питания во время отключений электроэнергии.

Автор рассматривает несколько популярных моделей, сравнивая их по емкости аккумулятора, выходной мощности, скорости зарядки и количеству доступных портов.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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