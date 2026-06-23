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Не все так очевидно: какие солнечные панели лучше выбрать для дома

Константин Пономарев
23 июня 2026, 14:40
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Новая технология позволяет превращать окна в источник энергии, однако по мощности и цене прозрачные панели все еще проигрывают черным.
Черные солнечные панели остаются самым распространенным вариантом на рынке
Черные солнечные панели остаются самым распространенным вариантом на рынке / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему прозрачные солнечные панели стоят в разы дороже
  • Что делает черные панели лидерами рынка даже сегодня
  • Какая солнечная панель окажется выгоднее в долгосрочной перспективе

Прозрачные солнечные панели набирают популярность благодаря возможности интеграции в окна и стеклянные фасады зданий.

Однако на сегодняшний день для большинства потребителей приоритетом остаются высокая производительность и быстрая окупаемость, поэтому традиционные черные панели сохраняют лидерство на рынке солнечной энергетики. Об этом пишет BGR.

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Лидеры рынка

Черные солнечные панели остаются самым распространенным вариантом на рынке. Они производятся из монокристаллического кремния и способны преобразовывать в электроэнергию до 24% солнечного света. Именно поэтому такие панели чаще всего устанавливают на крышах частных домов и наземных конструкциях.

Черные панели сохраняют лидерство на рынке солнечной энергетики
Черные панели сохраняют лидерство на рынке солнечной энергетики / Фото: Shutterstock

Прозрачные солнечные панели работают по другому принципу. Они пропускают видимый свет, одновременно улавливая ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Благодаря этому их можно встраивать в окна, стеклянные фасады небоскребов, зимние сады и другие архитектурные элементы. Такие панели изготавливаются из прозрачного фотоэлектрического стекла и могут быть полностью прозрачными или полупрозрачными.

Почему прозрачные панели пока уступают черным

Главным недостатком прозрачных солнечных панелей остается более низкая эффективность. Полностью прозрачные модели обычно обеспечивают КПД всего от 1 до 5%, а полупрозрачные - от 7 до 12%. Хотя исследователи уже продемонстрировали экспериментальные образцы с эффективностью около 22%, такие решения пока не получили массового распространения.

Прозрачные панели пока уступают черным
Прозрачные панели пока уступают черным / Фото: Shutterstock

Для сравнения, современные черные панели способны стабильно обеспечивать значительно более высокий уровень генерации энергии при меньшей занимаемой площади.

Разница в стоимости может оказаться решающей

Еще одним фактором является цена. Прозрачные солнечные панели стоят значительно дороже традиционных аналогов. По оценкам отраслевых компаний, стоимость таких решений может быть в два-четыре раза выше по сравнению с обычными солнечными модулями.

Прозрачные солнечные панели стоят значительно дороже традиционных аналогов
Прозрачные солнечные панели стоят значительно дороже традиционных аналогов / Фото: Shutterstock

Из-за сочетания высокой цены и более низкой эффективности прозрачные панели пока сложно назвать выгодным выбором для большинства владельцев частных домов. Чтобы получить сопоставимую мощность, потребуется установить гораздо большую площадь прозрачных модулей.

Где прозрачные панели действительно полезны

Несмотря на недостатки, технология имеет перспективы в коммерческом строительстве. Большие стеклянные фасады бизнес-центров, торговых комплексов и высотных зданий могут одновременно выполнять роль окон и источника электроэнергии.

Для большинства домовладельцев, которые планируют разместить солнечные батареи на крыше или участке, черные монокристаллические панели по-прежнему остаются наиболее эффективным и экономически оправданным вариантом.

Ранее Главред писал о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Также сообщалось о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

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Об источнике: BGR

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