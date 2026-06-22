Счета упали почти до нуля: солнечные панели изменили жизнь мужчины

Владелец дома устал платить за свет каждый месяц. После установки солнечной системы расходы на электроэнергию почти исчезли.

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Солнечные панели изменили жизнь мужчины / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какой шаг позволил сократить расходы на свет почти до нуля

На что мужчина обращал внимание при выборе солнечной системы

Почему цена установки не стала главным фактором при выборе

Установка солнечных панелей и домашнего аккумулятора помогла жителю американского города Сан-Диего практически полностью избавиться от расходов на электроэнергию.

По словам домовладельца Девина Росса, раньше его ежемесячные счета достигали 700 долларов (более 31 тысячи гривен), однако после перехода на солнечную энергетику затраты сократились почти до нуля. Об этом пишет TCD.

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Американец рассказал, что рост расходов был связан с постепенной электрификацией дома. Он использует электромобиль, установил тепловой насос для отопления и охлаждения, а также перевел многие бытовые системы на электричество. Вместо сокращения потребления энергии мужчина решил инвестировать в собственную солнечную электростанцию.

Почему домовладелец выбрал солнечную энергию

Решение было продиктовано не только желанием экономить. Ранее родители Росса столкнулись с проблемами после установки солнечных панелей: компания-подрядчик обанкротилась, а получить обслуживание и поддержку оказалось крайне сложно.

Американец рассказал, что рост расходов был связан с постепенной электрификацией дома / Фото: TCD

Этот опыт заставил мужчину особенно внимательно подойти к выбору установщика, чтобы затем помочь родным. Он изучал отзывы клиентов, условия обслуживания и опыт работы компаний в своем регионе, уделяя внимание не только стоимости проекта.

Сколько стоила установка

Солнечная система была введена в эксплуатацию в ноябре 2025 года. Стоимость проекта составила около 33 тысяч долларов (1,4 млн гривен). В комплект вошли солнечные панели мощностью 440 Вт и домашний аккумулятор, который способен покрывать до 90–100% потребностей дома в электроэнергии.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

По словам владельца, после запуска системы ежемесячные расходы на электричество практически исчезли. Теперь солнечная энергия обеспечивает работу отопления, кондиционирования, бытовых приборов и зарядку электромобиля.

Экономия на годы вперед

Американец отмечает, что инвестиции позволят ему ежегодно экономить тысячи долларов.

При этом мужчина советует другим домовладельцам обращать внимание не только на цену оборудования, но и на репутацию установщика, качество сервиса и наличие долгосрочной поддержки.

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

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