Люди строят заборы из солнечных панелей, ведь они дешевле дерева

Новый строительный тренд удивил многих. Солнечные панели все чаще используют вместо деревянных заборов по всей Европе.

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Люди начали делать заборы из солнечных панелей / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Raketa

Вы узнаете:

Как солнечные панели внезапно стали дешевле дерева

Почему панели начали использовать не только на крышах

Как новый тренд может изменить целые города

В Европе набирает популярность необычный строительный тренд. Многие люди начали делать заборы из солнечных панелей. Причиной стал их рекордный переизбыток на мировом рынке, который привел к стремительному падению цен.

В результате в Германии и Нидерландах солнечные панели начали использовать не только на крышах домов, но и в качестве полноценного ограждения участков. Об этом пишет Raketa.

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По данным Financial Times, около 80% всех солнечных панелей производится в Китае. Масштабное наращивание производства привело к тому, что стоимость модулей резко снизилась, а в некоторых случаях установка солнечного забора стала выгоднее строительства традиционного деревянного ограждения.

Почему солнечные заборы становятся популярными

Традиционно солнечные панели размещают на крышах, где они получают максимальное количество солнечного света. Однако современные решения позволяют эффективно использовать их и в вертикальном положении. Более того, монтаж на заборе зачастую обходится дешевле, поскольку не требует сложных работ на высоте.

Солнечные заборы становятся популярными / Фото: скриншот с Youtube

Дополнительным преимуществом стали двусторонние панели. Одна сторона улавливает солнечный свет утром, а другая уже во второй половине дня, что помогает поддерживать выработку электроэнергии в течение дня. При этом конструкция продолжает выполнять основную функцию ограждения территории.

Избыток солнечных панелей меняет рынок

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, мировое предложение солнечных панелей к концу года может достичь 1100 гигаватт, что примерно втрое превышает текущий спрос. Цены уже сократились более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами, а эксперты ожидают дальнейшее снижение стоимости.

Избыток солнечных панелей меняет рынок / Фото: Freepick

Ситуация создает серьезные трудности для производителей из Европы и США, которым становится все сложнее конкурировать с китайскими компаниями. Даже крупнейшие игроки отрасли сталкиваются с последствиями перепроизводства. Так, китайская компания Longi Green Energy Technology ранее объявила о сокращении тысяч сотрудников на фоне низких цен и избытка мощностей.

Где еще могут появиться солнечные ограждения

Солнечные заборы начинают распространяться не только в Германии и Нидерландах, но также в Великобритании, Австралии и Северной Америке. В перспективе такие конструкции могут появиться вдоль автомагистралей, железнодорожных насыпей и даже государственных границ.

Если тенденция сохранится, солнечные панели могут превратиться из исключительно кровельного решения в универсальный строительный материал, который одновременно производит электроэнергию и выполняет инфраструктурные функции.

Ранее Главред писал о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Также сообщалось о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

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