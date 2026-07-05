Народные приметы 6 июля: почему замолкает соловей и как привлечь здоровье

Вы узнаете:
- Какие традиции и приметы связаны с 6 июля
- Чего не рекомендуется делать в этот день
- Кого поздравлять с Днём ангела 6 июля
6 июля в Украине и мире отмечают несколько международных праздников, а также вспоминают древние народные традиции середины лета. Несмотря на то, что после перехода на новоюлианский церковный календарь традиционные купальские празднования сместились на июнь, этот день по-прежнему богат народными приметами, особыми запретами и памятными событиями, к которым приковано внимание многих людей. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает ТСН, 6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Праздник возник в XIX веке в Великобритании, а впоследствии приобрел международный статус. По одной из версий, его инициатором стал стоматолог, который считал, что поцелувы побуждают людей тщательнее ухаживать за полостью рта. Традиционно в этот день во многих городах проводят конкурсы на самый длинный или самый страстный поцелуй.
Народные приметы и традиции
В народном календаре этот период связан с разгаром лета, сбором лекарственных трав и подготовкой к жатве. Издавна в этот день обращали внимание на природные явления, чтобы предсказать погоду и будущий урожай.
Главные приметы дня:
- Если в этот день замолкает соловей - пора собирать ячмень.
- Обильная утренняя роса сулит богатый урожай огурцов и орехов.
- Дождь в этот период считался хорошим знаком для будущего урожая зерновых.
- Поход в баню в этот день, согласно поверьям, помогает укрепить здоровье и набраться сил на весь год.
- По поверьям, человек, родившийся 6 июля, будет счастлив и сможет делиться своей удачей с близкими.
Видео о том, что нужно сделать 6 июля, можно посмотреть здесь:
Что запрещено делать в этот день
- Не рекомендуется оставаться в одиночестве, чтобы не привлечь негатив и неудачи.
- Не стоит одалживать деньги - считается, что вернуть их будет сложно.
- Не следует подбирать найденные на улице деньги или ценные вещи, поскольку, согласно поверьям, они могут принести в дом чужие беды.
Именины 6 июля
Именины 6 июля отмечают Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Петр и Федор.
Читайте также:
- Приметы 5 июля: почему в этот день нельзя занавешивать окна на ночь
- Пуговица или красная нитка на пороге: почему нельзя игнорировать такие вещи
- Потеряли сережку: что означает эта потеря украшения для личной жизни
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред