Народные приметы 6 июля: почему замолкает соловей и как привлечь здоровье

6 июля связано с народными поверьями. В приметках объясняется, что обещают росу и дождь, каких действий следует избегать и кто отмечает именины

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Приметы на 6 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие традиции и приметы связаны с 6 июля

Чего не рекомендуется делать в этот день

Кого поздравлять с Днём ангела 6 июля

6 июля в Украине и мире отмечают несколько международных праздников, а также вспоминают древние народные традиции середины лета. Несмотря на то, что после перехода на новоюлианский церковный календарь традиционные купальские празднования сместились на июнь, этот день по-прежнему богат народными приметами, особыми запретами и памятными событиями, к которым приковано внимание многих людей. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает ТСН, 6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Праздник возник в XIX веке в Великобритании, а впоследствии приобрел международный статус. По одной из версий, его инициатором стал стоматолог, который считал, что поцелувы побуждают людей тщательнее ухаживать за полостью рта. Традиционно в этот день во многих городах проводят конкурсы на самый длинный или самый страстный поцелуй.

видео дня

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Народные приметы и традиции

В народном календаре этот период связан с разгаром лета, сбором лекарственных трав и подготовкой к жатве. Издавна в этот день обращали внимание на природные явления, чтобы предсказать погоду и будущий урожай.

Главные приметы дня:

Если в этот день замолкает соловей - пора собирать ячмень.

Обильная утренняя роса сулит богатый урожай огурцов и орехов.

Дождь в этот период считался хорошим знаком для будущего урожая зерновых.

Поход в баню в этот день, согласно поверьям, помогает укрепить здоровье и набраться сил на весь год.

По поверьям, человек, родившийся 6 июля, будет счастлив и сможет делиться своей удачей с близкими.

Видео о том, что нужно сделать 6 июля, можно посмотреть здесь:

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется оставаться в одиночестве, чтобы не привлечь негатив и неудачи.

Не стоит одалживать деньги - считается, что вернуть их будет сложно.

Не следует подбирать найденные на улице деньги или ценные вещи, поскольку, согласно поверьям, они могут принести в дом чужие беды.

Именины 6 июля

Именины 6 июля отмечают Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Петр и Федор.

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