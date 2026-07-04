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На весь год: хозяйка раскрыла "особый" рецепт вишневой наливки

Константин Пономарев
4 июля 2026, 18:34
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Правильное приготовление, соблюдение температурного режима и контроль процесса брожения помогут получить ароматную домашнюю вишневую наливку.
Вишневая наливка остается одним из самых популярных домашних напитков
Вишневая наливка остается одним из самых популярных домашних напитков / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему нельзя мыть вишню горячей водой
  • Какая ошибка может испортить всю наливку
  • Зачем на банку надевают резиновую перчатку

Вишневая наливка остается одним из самых популярных домашних напитков, ведь она позволяет надолго сохранить аромат и вкус свежих ягод.

Главред разобрался, что для ее приготовления не нужны сложные ингредиенты, однако важно соблюдать правила брожения, правильно подготовить вишню и обеспечить необходимые условия для созревания напитка.

видео дня

Рецептом поделилась автор кулинарного YouTube-канала "На здоровье - полезные домашние рецепты".

Как приготовить вишневую наливку в домашних условиях

По словам автора кулинарного канала, вишня является не только вкусной ягодой, но и источник множества полезных веществ.

"Вишня - это источник витаминов и микроэлементов. А вишневая наливка позволит сохранить вкус и аромат ягоды, и ею можно будет наслаждаться круглый год", - отмечает женщина.

вишневая наливка позволит сохранить вкус и аромат ягоды
Вишневая наливка позволит сохранить вкус и аромат ягоды / Фото: скриншот с Youtube

Она также объясняет, что наливка относится к легким алкогольным напиткам.

"Наливка - это легкий алкогольный напиток, в котором концентрация спирта не превышает 20%. Ее получают в результате брожения свежих фруктов и ягод", - объяснила женщина.

Какие вишни подходят для домашней наливки

Успешное брожение во многом зависит от качества ягод. Именно поэтому к их выбору стоит отнестись внимательно.

"Для приготовления качественной вишневой наливки нужно брать вишни, которые не обрабатывались химическими реагентами. Процесс брожения происходит благодаря наличию на ягодах природных дрожжевых грибков", - подчеркивает автор канала.

Успешное брожение во многом зависит от качества ягод
Успешное брожение во многом зависит от качества ягод / Фото: скриншот с Youtube

Особое внимание следует уделить мытью ягод.

"Нельзя мыть вишни горячей водой. Достаточно положить их в миску с холодной водой, затем вынуть и просушить", - советует она.

Автор также предупреждает, что ягоды из супермаркетов могут не дать желаемого результата.

"Учитываем, что на ягодах из супермаркета может не быть дрожжевых грибков, и тогда наливка не забродит, а просто испортится", – добавила женщина.

Рецепт вишневой наливки: пропорции ягод и сахара

После подготовки ягоды необходимо укладывать в банку слоями, чередуя их с сахаром.

Для приготовления автор использует следующее соотношение:

  • 1 кг вишни;
  • 400 г сахара.

"Вымытую и просушенную на полотенце вишню укладываем в банку слоями - слой вишни, слой сахара. На 1 кг ягод я брала 400 г сахара", - рассказала автор.

Готовый напиток можно долгое время хранить в холодильнике
Готовый напиток можно долгое время хранить в холодильнике / Фото: скриншот с Youtube

После этого банку нужно хорошо встряхнуть, закрыть крышкой и оставить в теплом месте.

"Ставим в теплое место, примерно 22–27 градусов, и прикрываем от попадания прямых солнечных лучей", - советует эксперт.

Как правильно организовать брожение вишневой наливки

Через несколько дней ягоды начинают активно выделять сок, поэтому объем в банке меняется.

Автор отмечает, что при необходимости можно добавить еще немного ягод, но важно оставить достаточно места для брожения.

"Вишни пустили сок, и банка теперь неполная. Можно добавить вишни, но оставить пространство для процессов брожения", - объяснила она.

В то же время женщина предостерегает от чрезмерного наполнения банки.

"Я добавила слишком много вишен, потом пришлось их отбирать", - поделилась собственным опытом автор.

Смотрите в видео о том, как приготовить вишневую наливку в домашних условиях:

Зачем нужен гидрозатвор для вишневой наливки

Одним из важнейших этапов является защита напитка от попадания кислорода.

"Во время брожения очень важно перекрыть доступ кислорода из воздуха, потому что спирт, образующийся в результате брожения, будет превращаться в уксус. Поэтому мы делаем аналог гидрозатвора. Надеваем резиновую перчатку", - объясняет эксперт.

В процессе брожения перчатка надувается из-за скопления углекислого газа.

"Чтобы выпускать углекислый газ, образующийся в процессе брожения, в резиновой перчатке мы проделываем дырочку", - посоветовал специалист.

Если газов скапливается много, можно сделать еще одно небольшое отверстие.

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Об источнике: YouTube-канал "На здоровье - полезные домашние рецепты"

Канал "На здоровье - полезные домашние рецепты" - украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, сезонным заготовкам и проверенным рецептам. Автор публикует пошаговые видео по приготовлению повседневных и праздничных блюд, выпечки, консервирования, напитков и домашних заготовок, уделяя особое внимание простоте, доступным ингредиентам и практическим советам для домашнего приготовления

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