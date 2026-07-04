Не все хотят вспоминать: как украинцы спасли Польшу от уничтожения и оккупации

В 1920 году украинская дивизия под командованием Марка Безручка остановила кавалерию Буденного под Замостьем и спасла Польшу от оккупации большевиками.

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Оборона Замостья - как украинцы спасли Польшу от уничтожения и оккупации / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube-канале "Незламна нація", УНИАН

О чём идёт речь в материале:

Что известно об обороне Замостя

Чем прославился Марко Безручко

В 1920 году судьба Польши решалась не только под Варшавой. Ключевые события разворачивались и под небольшим, на первый взгляд, городом Замостье, куда большевистское командование направило одну из самых боеспособных частей Красной армии. Об этом эпизоде рассказал историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".

Главред выяснил, как украинцы спасли Польшу.

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Битва за Замостье

По замыслу советского командования, прорыв кавалерии должен был отрезать польские войска от тыла и фактически решить исход всей кампании.

"Именно туда большевики направили конную армию Буденного, которая должна была проникнуть в глубокий тыл польских войск и захватить Варшаву. Советскую кавалерию нужно было остановить любой ценой", - отмечает историк Мирослав Высочанский. Рекомендуем: Не имперское величие, а пожарище: как раньше называлась Красная площадь

Смотрите видео об участии украинцев в войне против СССР на стороне Польши:

Оборона Замостя: силы украинской дивизии против кавалерии Буденного

Ключевую роль в организации обороны города сыграл полковник УНР Марко Безручко, возглавивший гарнизон Замостя. Противостоять пришлось Первой конной армии Семена Буденного - на тот момент самому грозному таранному соединению большевиков.

"Враг имел колоссальное преимущество - почти в четыре раза по живой силе и в десять раз по пулеметам. Однако украинские и польские подразделения за считанные дни создали вокруг города мощную линию окопов и проволочных заграждений", - рассказывает историк.

Как гарнизон Безручка сорвал планы красных

Несмотря на давление разгневанного Буденного, защитники города не отступили ни на шаг. Поскольку лошади не могли преодолеть инженерные заграждения и колючую проволоку, советской кавалерии пришлось менять тактику прямо под огнем.

По словам историка, в течение двух суток гарнизон Безручки отразил все штурмы. Буденновцы были вынуждены спешиться и идти в провальные лобовые атаки, где понесли колоссальные потери. В итоге, потеряв время и множество людей под Замостьем, Конная армия не смогла помочь Тухачевскому под Варшавой, что и привело к полному краху большевистского наступления.

Последствия сражения под Замостьем для Польши

Сопротивление города имело стратегическое значение для всей кампании. Лишившись подкрепления в виде кавалерии, советский фронт потерпел окончательное поражение под польской столицей.

"Замость устояло, а лишенный поддержки российский Западный фронт был окончательно разгромлен под Варшавой. Оборона Замостя навсегда вошла в историю как символ военного братства перед лицом общего жестокого врага с Востока", - убежден Высочанский.

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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт" "Манускрипт" - это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей. Основная тематика проекта - история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания широкой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.

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