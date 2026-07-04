Не все хотят вспоминать: как украинцы спасли Польшу от уничтожения и оккупации

О чём идёт речь в материале:
- Что известно об обороне Замостя
- Чем прославился Марко Безручко
В 1920 году судьба Польши решалась не только под Варшавой. Ключевые события разворачивались и под небольшим, на первый взгляд, городом Замостье, куда большевистское командование направило одну из самых боеспособных частей Красной армии. Об этом эпизоде рассказал историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".
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Битва за Замостье
По замыслу советского командования, прорыв кавалерии должен был отрезать польские войска от тыла и фактически решить исход всей кампании.
"Именно туда большевики направили конную армию Буденного, которая должна была проникнуть в глубокий тыл польских войск и захватить Варшаву. Советскую кавалерию нужно было остановить любой ценой", - отмечает историк Мирослав Высочанский.
Смотрите видео об участии украинцев в войне против СССР на стороне Польши:
Оборона Замостя: силы украинской дивизии против кавалерии Буденного
Ключевую роль в организации обороны города сыграл полковник УНР Марко Безручко, возглавивший гарнизон Замостя. Противостоять пришлось Первой конной армии Семена Буденного - на тот момент самому грозному таранному соединению большевиков.
"Враг имел колоссальное преимущество - почти в четыре раза по живой силе и в десять раз по пулеметам. Однако украинские и польские подразделения за считанные дни создали вокруг города мощную линию окопов и проволочных заграждений", - рассказывает историк.
Как гарнизон Безручка сорвал планы красных
Несмотря на давление разгневанного Буденного, защитники города не отступили ни на шаг. Поскольку лошади не могли преодолеть инженерные заграждения и колючую проволоку, советской кавалерии пришлось менять тактику прямо под огнем.
По словам историка, в течение двух суток гарнизон Безручки отразил все штурмы. Буденновцы были вынуждены спешиться и идти в провальные лобовые атаки, где понесли колоссальные потери. В итоге, потеряв время и множество людей под Замостьем, Конная армия не смогла помочь Тухачевскому под Варшавой, что и привело к полному краху большевистского наступления.
Последствия сражения под Замостьем для Польши
Сопротивление города имело стратегическое значение для всей кампании. Лишившись подкрепления в виде кавалерии, советский фронт потерпел окончательное поражение под польской столицей.
"Замость устояло, а лишенный поддержки российский Западный фронт был окончательно разгромлен под Варшавой. Оборона Замостя навсегда вошла в историю как символ военного братства перед лицом общего жестокого врага с Востока", - убежден Высочанский.
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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"
"Манускрипт" - это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.
Основная тематика проекта - история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания широкой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.
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