Основатель Москвы до сих пор похоронен в Украине — историк рассказал, где именно

Где похоронен Юрий Долгорукий и почему его называют основателем Москвы. Историк раскрыл малоизвестные факты о князе Руси.

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Миф об основании Москвы Юрием Долгоруким — где на самом деле похоронен князь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

Где похоронен Юрий Долгорукий

Чем известна церковь Спаса на Берестове

Один из самых известных мифов российской истории связан с фигурой Юрия Долгорукого — князя Киевской Руси, которого в России называют основателем Москвы. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, что история этого князя гораздо сложнее, а место его захоронения связано именно с Киевом.

По его словам, речь идет о церкви Спаса на Берестове — одном из древнейших памятников Киева, расположенном рядом с территорией Киево-Печерской лавры. Именно здесь, согласно летописным свидетельствам, мог быть похоронен Юрий Долгорукий.

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Главред выяснил, где находится могила Юрия Долгорукого.

Церковь Спаса на Берестове и захоронение Юрия Долгорукого в Киеве

Церковь Спаса на Берестове имеет древнюю историю и связана с периодом Киевской Руси. По словам Александра Алферова, храм возник в конце XI — начале XII века на территории, которая имела важное значение для княжеской власти.

"Эта церковь Спаса на Берестове в историческом пространстве. Там Лавра. Это казацкий вал XVII века, ну а само Берестово — это там, где находилась резиденция Владимира Великого. В конце XI — начале XII века возникла эта церковь, церковь в честь Спаса", — рассказал историк Александр Алферов.

По историческим данным, храм пережил разрушение, а позже был перестроен. Археологические исследования позволили обнаружить фундаменты древнего сооружения.

Смотрите видео о том, кто основал Москву:

Археологи нашли захоронение князей Руси

Поиски захоронения Юрия Долгорукого велись ещё в XX веке. По словам историка, советская экспедиция не смогла найти останки князя, однако позже украинские археологи обнаружили древние саркофаги.

"Согласно летописи, именно здесь был похоронен Юрий Долгорукий, основатель Москвы. Это была действительно очень символическая для России фигура. И в 1947 году сюда приехала экспедиция, чтобы искать Юрия Долгорукого. Однако россияне ничего не нашли. А вот в 1989–1990 годах нашими археологами были найдены саркофаги с захоронениями. И эти захоронения, собственно, принадлежат тем самым нашим древнерусским князьям", — отметил Александр Алферов.

В то же время исследования останков оставляют вопросы относительно точной идентификации захоронения князя.

"Однако в Стокгольме недавно провели ДНК-анализ и не обнаружили в скелете мужской Y-хромосомы. Так что, возможно, это даже не захоронение Юрия Долгорукого", — пояснил историк.

Действительно ли Юрий Долгорукий основал Москву

В российской исторической традиции Юрия Долгорукого часто называют основателем Москвы. Однако Александр Алферов отмечает, что эта версия носит скорее мифологический характер, чем имеет историческое подтверждение.

По словам историка, Юрий Долгорукий действительно имел связь с территорией Москвы, однако это не означает основания города в современном понимании.

"Юрий Долгорукий был киевским князем. А то, что он основал Москву, — это один из мифов, который очень активно раскручивают россияне. Да, была река Москва, на берегу которой стоял двор этого князя, перешедший к нему в результате рейдерского захвата", — сказал Александр Алферов.

Историк пояснил, что упоминание о Москве в летописях связано со встречей князей, а не с официальным основанием города.

"И в конце концов мы знаем, что была встреча князя Юрия Долгорукого со своим кузеном, новгородским князем, на реке Москве во дворе. Никакого города Юрий Долгорукий не основывал. Москва — это более поздняя история, не связанная с нашим князем Юрием Долгоруким", — рассказал историк.

Зачем Россия распространяет миф о Юрии Долгоруком

Фигура Юрия Долгорукого стала важной частью российского исторического нарратива из-за попыток связать Москву с древней Русью.

"Однако российская пропаганда действует до сих пор, считая его основателем Москвы. Зачем? Ну, чтобы хотя бы иметь какую-то связь с нашим украинским средневековым государством Русью", — пояснил Александр Алферов.

Именно поэтому образ князя используется как символ исторической преемственности, хотя его жизнь была тесно связана прежде всего с Киевом и Русью.

Каким был Юрий Долгорукий и как он умер

По словам историка, Юрий Долгорукий несколько раз становился киевским князем, но не пользовался большой поддержкой среди местной элиты. Его жизнь закончилась трагически.

"В 1157 году его отравили на боярском банкете у османника Петрилы", — рассказал Александр Алферов.

Также историк отметил, что рядом могли находиться захоронения других представителей княжеского рода.

"Князь находился в саркофаге, как и его, по-видимому, сын Глеб в парном захоронении со своей женой. По-видимому, тоже отравлен на том же самом банкете, где и закончил свою жизнь Юрий Долгорукий", — добавил историк.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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