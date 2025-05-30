Где в Украине до сих пор находится могила основателя Москвы - раскрыт секрет РФ

Церковь Спаса на Берестове в Киеве может скрывать могилу основателя Москвы Юрия Долгорукого, считают историки, исследователи и ученые.

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Где в Украине похоронен основатель Москвы - где похоронен Юрий Долгорукий / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia

О чем говорится в материале:

Где похоронен Юрий Долгорукий

Почему Юрий Долгорукий похоронен в Киеве

Какой киевский князь основал Москву

Церковь Спаса на Берестове в Киеве может скрывать одну из самых больших исторических тайн, которая непосредственно касается России - вероятное захоронение основателя Москвы Юрия Долгорукого. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Главред выяснил, где находятся мощи Юрия Долгорукого.

Кто основал Москву - где похоронен Юрий Долгорукий

"Перед нами один из величайших памятников 12 века, который связан с выдающимся украинским киевским князем Владимиром Мономахом. Это церковь Спаса на Берестове. Она строилась как княжеская и в значительной степени была усыпальницей Мономаховича", - отмечает Остапенко.

Именно с этим храмом связывают имя Юрия Долгорукого - основателя Москвы и киевского князя. По словам эксперта, Россия считает, что именно в этой церкви, рядом с ней или внутри, был похоронен Юрий Долгорукий. Более того, в 1980-х годах, к 800-летию основания Москвы, этот храм был отреставрирован именно за средства из Москвы.

"Было обращение от мэрии города Москвы о том, чтобы Украина передала этот храм и Москва взяла бы его на обслуживание и в пользование как место, как усыпальницу основателя Москвы", - рассказал Остапенко.

Что известно о могиле Юрия Долгорукого

Археологические исследования в районе храма Спаса на Берестове проводятся еще с XIX века. Основной целью было именно установление точного места захоронения князя Юрия. И хотя определенные результаты есть, они до сих пор не дают однозначного ответа.

"Считается, что была найдена его могила, но это был кенотаф. То есть, останки самого князя внутри не были найдены. То есть, была найдена княжеская могила. И вероятно, она принадлежала, очень вероятно, что она принадлежала именно Юрию Долгорукому", - пояснил Остапенко.

Смотрите видео об основателе Москвы:

В то же время эксперт отмечает: "Нельзя утверждать это однозначно, потому что несколько представителей Мономаховичей были похоронены в этом соборе".

По его словам, во время последних реставрационных работ в храме обнаружили более 700 захоронений, что лишь подтверждает уникальность объекта и его важную роль в княжеской истории Киева.

Остапенко добавляет, что храм "сохранился не полностью, сохранилась его, условно говоря, где-то треть аутентичной 12 века. Он был поврежден, разрушен в монгольские времена, потом отстроен в XVII веке".

Итак, церковь Спаса на Берестове - это не только историческое и духовное наследие Украины, но и ключ к пониманию политических мифов, которые Россия пытается формировать вокруг своей истории. Тайна захоронения Юрия Долгорукого до сих пор не раскрыта, однако именно украинская столица может хранить его останки.

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Что известно о Максиме Остапенко Максим Остапенко - украинский историк, археолог, кандидат исторических наук, специалист в области охраны памятников, музееведения и реставрации. Он является автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, а также соавтором исследований подводного наследия. С 2007 по 2022 год Остапенко возглавлял Национальный заповедник "Хортица", где курировал строительство историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" и реализовывал проекты музеефикации памятников. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. В апреле 2023 года Максим Остапенко был назначен исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", а с октября 2023 года занимал должность генерального директора. 22 мая 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) уволило директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

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