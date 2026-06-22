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Можно ли лишить ордена: историк указал на нюанс на фоне скандала с Польшей

Юрий Берендий
22 июня 2026, 22:26
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Украинский историк Александр Алферов объяснил, можно ли лишить ордена после награждения и почему некоторые страны лишали наград даже посмертно,
Можно ли лишить ордена: историк указал на нюанс на фоне скандала с Польшей
Можно ли лишить ордена — скандал вокруг награды Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official), скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Можно ли отобрать орден
  • Можно ли лишить умерших Ордена Белого Орла
  • Как происходит лишение государственной награды

На фоне скандала, связанного с указом президента Польши Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, в канцелярии польского главы государства объяснили принципы применения таких решений. Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак сообщила, что польские власти не лишали этой награды российскую императрицу Екатерину II и лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, поскольку действующие правила не предусматривают аннулирование орденов после смерти награжденных. Однако украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube опровергает такие утверждения.

Главред выяснил, почему у человека могут отобрать орден.

видео дня

Можно ли лишить человека ордена

По мнению историка, орден — это не просто материальная награда, а символ принадлежности человека к определенному кругу награжденных лиц.

Алферов пояснил, что орден прежде всего является символом принадлежности к сообществу награжденных, а не просто знаком отличия или нагрудным знаком. По его словам, такая традиция берет свое начало еще с рыцарских орденов, когда членов определенного объединения отличал особый знак. Именно из этих исторических практик и сформировалось современное понимание орденов, а человек, получающий такую награду, приобретает статус кавалера ордена.

Он подчеркнул, что сама практика лишения наград существует уже много веков и не является чем-то исключительным.

"Так вот, можно ли лишить человека ордена? Конечно, можно", — подчеркнул эксперт.

Смотрите видео о том, законно ли лишать орденов:

Исторические примеры лишения государственных наград

В истории неоднократно случались случаи, когда высокопоставленных чиновников или политических деятелей лишали наград из-за их действий или политической позиции.

В качестве примера Александр Алферов привёл события времён Первой мировой войны, когда государственных наград лишали даже монархов.

Он отметил, что в начале войны кайзер Германии Вильгельм II был лишен высшего британского ордена и ряда других наград после того, как его признали одним из инициаторов Первой мировой войны и объявили врагом Великобритании.

По его словам, после окончания Второй мировой войны ряд государств также пересматривал списки награжденных лиц.

"Ну, например, Дания лишила наград всех нацистов — и мертвых, и живых. И здесь не действовало правило, что, раз он умер, то лишать награды не будем. Ну, например, скандинавские монархии после окончания Второй мировой войны по спискам проверили, где нацисты были награждены, и всех лишили наград. То есть, когда некоторые страны говорят, что у них Муссолини, Хорти и другие — это всё прошлые годы, то так не получается", — отметил Алферов.

Почему некоторые награжденные сами отказывались от орденов

В отдельных случаях обладатели наград самостоятельно возвращали знаки отличия из-за несогласия с политикой государства, которое их вручило.

Историк привёл пример американского предпринимателя Томаса Уотсона, который отказался от награды нацистской Германии после её агрессивных действий в Европе.

"Бывали случаи, когда ордена возвращали самостоятельно. Например, американский предприниматель Томас Уотсон, компания которого создавала перфокарты для первых прототипов компьютеров. Его в свое время наградили нацисты, но он просто вернул им этот орден", — рассказал специалист.

Можно ли лишать орденов посмертно

Отдельной темой остается вопрос посмертного лишения государственных наград. Именно на этот аргумент сослалась польская сторона, объясняя, почему не отозвала награды у отдельных исторических деятелей.

Впрочем, Алферов убежден, что исторические примеры свидетельствуют об обратном.

"Ну, а можно ли у покойных отбирать награды? Оказывается, можно. Фон Риббентроп, которого осудили и казнили на Нюрнбергском процессе. Так вот, у него были лишены всех его орденов. Посмертно", — подчеркнул историк.

Он также привёл другие примеры лишения наград после смерти их обладателей.

"Чаушеску после смерти был лишен орденов, которые вручала ему, в том числе, и Елизавета II", — отметил эксперт.

Почему у политических лидеров отзывали ордена

По словам историка, основанием для лишения наград часто становились действия, противоречащие ценностям государства-награждающего.

В частности, он вспомнил историю с сирийским диктатором Башаром Асадом.

"Вспомним, например, Асада. В 2001 году ему вручили орден французского Почётного легиона. И что вы думаете? После того как он применил химическое оружие, французы в 2018 году начали длительную процедуру отзыва награды. Асад просто вернул её сам, не дожидаясь завершения этих многолетних процессов", — пояснил Алферов.

Подводя итог, историк отметил, что практика лишения наград традиционно применялась в отношении лиц, которых государства считали своими врагами или чьи действия противоречили базовым принципам наградной системы.

"Так что, друзья, ордена действительно отбирали у явных врагов — и ни у кого больше. Более того, награды отзывали даже у покойных, если речь шла о нацистах. Зато сейчас мы видим какую-то очень неопределенную и странную ситуацию с орденами", — подчеркнул Алферов.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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