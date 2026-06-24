Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

Петр Сагайдачный стал одним из самых успешных украинских гетманов. Историк рассказал, почему его победы до сих пор вызывают беспокойство у Москвы.

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История Украины — фамилию какого украинца в России боятся упоминать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем прославился Сагайдачный

Какой гетман Украины наступал на Москву

Петр Конашевич-Сагайдачный — одна из самых выдающихся фигур украинской истории. Он прославился не только успешными военными походами, но и поддержкой образования, православной церкви и защитой украинских интересов. Именно поэтому, как утверждает украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт", его имя остается одним из самых неудобных для российской исторической традиции.

Главред выяснил, чем известен Петр Конашевич-Сагайдачный.

видео дня

Петр Конашевич-Сагайдачный: почему Москва не упоминает украинского гетмана

По мнению историка, среди всех украинских гетманов именно Петр Сагайдачный является наиболее неудобной исторической фигурой для Москвы.

"Самый неудобный гетман для Москвы — это Петр Конашевич-Сагайдачный. Хмельницкий для Москвы — хороший, потому что подписал с ними соглашение. Мазепа — зло, потому что боролся за свободу. А вот к Сагайдачному не подкопаешься. Поэтому Москва предпочитает его просто не упоминать", — сказал историк Мирослав Высочанский.

По словам эксперта, деятельность гетмана настолько многогранна, что её сложно дискредитировать или представить в негативном свете.

Смотрите видео о Петре Сагайдачном:

Где учился Петр Сагайдачный

Одним из мифов о казацких предводителях является представление об их якобы недостаточной образованности. Однако в отношении Сагайдачного, как отмечает историк, это не соответствует действительности.

"Он окончил Острожскую академию. А таких учебных заведений в Москве в то время и в помине не было", — отметил эксперт.

Как Сагайдачный поддерживал православную церковь

Историк также подчеркивает важную роль гетмана в сохранении и развитии православия на украинских землях.

"Именно он взял под опеку Киевское православное братство, записав туда все казацкое войско. Именно его стараниями была восстановлена украинская православная митрополия", — говорится в видео.

По мнению Высочанского, именно эти шаги сделали Сагайдачного одной из ключевых фигур в укреплении украинской духовной жизни.

Походы Петра Сагайдачного: Варна, Кафа, Стамбул и Хотин

Особое внимание историк уделил военным успехам украинского гетмана, которые принесли ему славу далеко за пределами Украины.

"Неудачник на поле боя? И снова нет. Блестящие морские походы на Варну, Кафу и даже Стамбул, а также спасение Речи Посполитой под Хотином", — подчеркнул он.

Успешные морские операции казаков стали одними из самых ярких страниц украинской военной истории и продемонстрировали высокий уровень подготовки казацкого войска.

Поход Сагайдачного на Москву в 1618 году

Важнейшим событием, о котором, по словам историка, Россия предпочитает не упоминать, стал знаменитый поход украинского гетмана на Москву.

Высочанский подчеркивает, что Сагайдачный не только вел успешные боевые действия, но и заботился об освобождении людей из плена.

"Казаки под руководством Сагайдачного спасли тысячи пленников из неволи. А самое главное, что Москва хочет скрыть, — это знаменитый поход на Москву в 1618 году, когда только мир, подписанный с поляками, спас Московию от полного поражения", — подытожил историк.

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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт" "Манускрипт" — это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей. Основная тематика проекта — история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным повествованием для широкого круга зрителей.

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