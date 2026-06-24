Поставил Москву на колени: фамилию какого украинца в России боятся упоминать

О чем идет речь в материале:
- Чем прославился Сагайдачный
- Какой гетман Украины наступал на Москву
Петр Конашевич-Сагайдачный — одна из самых выдающихся фигур украинской истории. Он прославился не только успешными военными походами, но и поддержкой образования, православной церкви и защитой украинских интересов. Именно поэтому, как утверждает украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт", его имя остается одним из самых неудобных для российской исторической традиции.
Главред выяснил, чем известен Петр Конашевич-Сагайдачный.
Петр Конашевич-Сагайдачный: почему Москва не упоминает украинского гетмана
По мнению историка, среди всех украинских гетманов именно Петр Сагайдачный является наиболее неудобной исторической фигурой для Москвы.
"Самый неудобный гетман для Москвы — это Петр Конашевич-Сагайдачный. Хмельницкий для Москвы — хороший, потому что подписал с ними соглашение. Мазепа — зло, потому что боролся за свободу. А вот к Сагайдачному не подкопаешься. Поэтому Москва предпочитает его просто не упоминать", — сказал историк Мирослав Высочанский.
По словам эксперта, деятельность гетмана настолько многогранна, что её сложно дискредитировать или представить в негативном свете.
Смотрите видео о Петре Сагайдачном:
Где учился Петр Сагайдачный
Одним из мифов о казацких предводителях является представление об их якобы недостаточной образованности. Однако в отношении Сагайдачного, как отмечает историк, это не соответствует действительности.
"Он окончил Острожскую академию. А таких учебных заведений в Москве в то время и в помине не было", — отметил эксперт.
Как Сагайдачный поддерживал православную церковь
Историк также подчеркивает важную роль гетмана в сохранении и развитии православия на украинских землях.
"Именно он взял под опеку Киевское православное братство, записав туда все казацкое войско. Именно его стараниями была восстановлена украинская православная митрополия", — говорится в видео.
По мнению Высочанского, именно эти шаги сделали Сагайдачного одной из ключевых фигур в укреплении украинской духовной жизни.
Походы Петра Сагайдачного: Варна, Кафа, Стамбул и Хотин
Особое внимание историк уделил военным успехам украинского гетмана, которые принесли ему славу далеко за пределами Украины.
"Неудачник на поле боя? И снова нет. Блестящие морские походы на Варну, Кафу и даже Стамбул, а также спасение Речи Посполитой под Хотином", — подчеркнул он.
Успешные морские операции казаков стали одними из самых ярких страниц украинской военной истории и продемонстрировали высокий уровень подготовки казацкого войска.
Поход Сагайдачного на Москву в 1618 году
Важнейшим событием, о котором, по словам историка, Россия предпочитает не упоминать, стал знаменитый поход украинского гетмана на Москву.
Высочанский подчеркивает, что Сагайдачный не только вел успешные боевые действия, но и заботился об освобождении людей из плена.
"Казаки под руководством Сагайдачного спасли тысячи пленников из неволи. А самое главное, что Москва хочет скрыть, — это знаменитый поход на Москву в 1618 году, когда только мир, подписанный с поляками, спас Московию от полного поражения", — подытожил историк.
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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"
"Манускрипт" — это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.
Основная тематика проекта — история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным повествованием для широкого круга зрителей.
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