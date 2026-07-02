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Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицы

Юрий Берендий
2 июля 2026, 23:30
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По античным преданиям Ахилл похоронен на острове в пределах Украины. Историки рассказали о храме героя, легендах и историческом значении острова.
Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицы
История Украины - в каком регионе Украины похоронен легендарный Ахилл / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Где в Украине находится храм Ахилла
  • Где похоронен Ахилл

Остров Змеиный известен не только как стратегический форпост Украины в Черном море, но и как место, овеянное древнегреческими легендами. Согласно античным преданиям, именно здесь находился храм Ахилла (Ахиллеса), а сам легендарный герой Троянской войны был похоронен после своей гибели. Об этом рассказал украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".

Главред выяснил, где в Украине похоронен Ахилл.

видео дня

Ахилл похоронен в Украине: о чем говорит древнегреческая легенда

Историк напоминает, что одна из самых известных легенд античного мира напрямую связана с современной территорией Украины.

"Ахилл похоронен в Украине. Герой Троянской войны, непобедимый воин, единственным слабым местом которого была пятка, обрёл покой именно здесь. Согласно легенде, мать окунула Ахилла в реку Стикс, и его тело стало неуязвимым, за исключением пятки, за которую она его держала. После гибели героя под Троей греки похоронили его на острове в Чёрном море и возвели там храм в его честь. С тех пор это место стали называть островом Ахилла. Сегодня мы знаем его как Змеиный остров", - рассказал Мирослав Высочанский.

Смотрите видео о том, где похоронен Ахилл:

Именно эта легенда легла в основу многовековой традиции, связывающей остров Змеиный с самым известным героем древнегреческой мифологии.

Почему остров Змеиный называли островом Ахилла

Доктор исторических наук, профессор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Юрий Котляр объясняет, что в античные времена Змеиный имел несколько названий, а его значение выходило далеко за пределы обычного клочка суши.

Административно остров относится к Вилковской городской общине Измаильского района Одесской области и очерчивает территориальные воды Украины. Однако его история уходит в седую древность.

"Древние греки называли его островом Ахилла из-за того, что там находился храм в его честь и, согласно легенде, был похоронен сам герой. Другие известные античные названия - Левкос, или Белый остров", - отметил профессор Юрий Котляр.

По словам историка, именно здесь находилось одно из самых почитаемых святилищ античного Причерноморья.

Храм Ахилла на острове Змеиный: какое значение он имел

Профессор подчеркивает, что в период Великой греческой колонизации Северного Причерноморья остров играл важную сакральную роль.

"Змеиный имел огромное значение для мореплавателей. В храм Ахилла, который считался повелителем и покровителем Черного моря, приносили сакральные жертвы. Остров упоминается в записях таких выдающихся авторов, как Овидий, Страбон и Геродот", - пояснил эксперт.

Таким образом, Змеиный был не только важным морским ориентиром, но и одним из ключевых религиозных центров античного мира на побережье Чёрного моря.

Легенда о захоронении Ахилла на острове Змеиный

Юрий Котляр также приводит еще одну древнегреческую легенду, которая объясняет происхождение острова и его религиозный статус.

"Покровителем Змеиного считается один из самых известных героев греческой мифологии. По преданию, этот остров подняла с морского дна богиня Фетида для своего сына Ахилла. Он же и стал усыпальницей героя после его гибели под Троей", - отметил историк.

Именно этот миф лег в основу верований античных путешественников о том, что могила легендарного воина находится именно на Змеином острове.

Легенда об амазонках и храме Ахилла

С островом связывают еще одну известную легенду, которая рассказывает о неудачной попытке амазонок захватить святилище Ахилла.

"С защитой острова связана удивительная история о том, как амазонки пытались разрушить храм Ахилла. Воительницы на лошадях, которых привезли на кораблях, хотели проникнуть в святилище. Но дух Ахилла наслал безумие на их лошадей, и животные просто растоптали воинственный десант", - рассказал профессор Котляр.

По преданию, именно мистическое вмешательство легендарного героя не позволило разрушителям уничтожить святыню, а эта история навсегда вошла в сокровищницу античных мифов об острове Ахилла.

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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"

"Манускрипт" - это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.

Основная тематика проекта - история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.

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