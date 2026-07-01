Тайна Камелота: что связывает рыцарей Артура с древними воинами из Украины

О чем идет речь в материале:
- Что известно о короле Артуре
- Кем были рыцари Круглого стола
Легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола на протяжении веков остаются одним из главных символов британской культуры. Однако историки выдвигают гипотезу, что за образом легендарных героев могли стоять не только кельтские традиции, но и древние воины, связанные с территорией современной Украины. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир", передает 2+2.
Главред выяснил, чем известны сарматы.
По свидетельствам историков, сарматы - воинственные кочевые племена, которые обладали уникальной военной культурой и могли повлиять на формирование легенд о Камелоте. Исследования английских ученых Скотта Литтлтона и Линды Малкор, представленные в работе "От Скифии до Камелота", легли в основу этой исторической версии.
Кто такие сарматы и почему их связывают с королем Артуром
В III веке римский император Марк Аврелий заключил мирное соглашение с сарматскими племенами и отправил около 8000 их элитных всадников для охраны северных границ Римской Британии.
Это была одна из крупнейших военных сил, прибывших на территорию островов в тот период. Наряду с военным мастерством сарматы могли привнести свои традиции, символы и названия, которые впоследствии трансформировались в местные легенды.
"В те времена это было действительно гигантское количество для той Британии. И они, соответственно, принесли туда свои традиции, в частности свои названия", - пояснил масштаб влияния сарматов историк Александр Палий.
Смотрите видео об истории королей Британии:
Как сарматские воины стали прототипом европейских рыцарей
Сарматы известны как одни из первых народов, создавших тяжеловооруженную бронированную конницу. Их всадников называли катафрактариями - воинами, сражавшимися в защитном снаряжении вместе с так же вооруженными лошадьми.
Именно эта военная традиция могла стать одним из прообразов средневекового рыцарства. Образ благородного воина на коне, защищающего королевство и следующего определенному кодексу чести, имеет сходство с традициями древних конных войск.
Что означает имя Пендрагон в легендах об Артуре
Одним из важных аргументов сторонников сарматской теории является символика, связанная с королем Артуром. Его родовое имя Пендрагон переводится как "Голова дракона".
Дракон был одним из главных военных символов сарматов. Их штандарт имел металлическую пасть и длинный тканевый рукав, который при быстром движении всадника создавал характерный свист на ветру.
Этот образ мог сохраниться в британских легендах и стать частью истории о могущественном правителе Камелота.
Археологические свидетельства связи сарматов Украины и Британии
Историческую гипотезу подкрепляют и археологические находки. Исследователи обнаружили захоронения сарматских воинов в Великобритании, которые имеют сходство с захоронениями, найденными на территории украинского Крыма.
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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.
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