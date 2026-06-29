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Запрещенный куплет гимна Украины: каких слов боялась Москва более 150 лет назад

Юрий Берендий
29 июня 2026, 07:44
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Запрещенные слова из оригинального текста "Ще не вмерла Україна" напугали царские власти и стали причиной преследования автора, отметил историк.
Запрещенный куплет гимна Украины: каких слов боялась Москва более 150 лет назад
Запрещенный куплет гимна Украины - чего боялась Москва / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Кто написал текст гимна Украины
  • Какой куплет исключили из гимна Украины
  • Почему Павла Чубинского сослали в Архангельск

История украинского гимна имеет страницы, о которых долгое время старались не упоминать. Оригинальный текст песни "Ще не вмерла Україна" содержал куплет, который царские власти восприняли как угрозу имперскому порядку. Украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт" рассказал, что именно этот фрагмент стал причиной преследования автора произведения Павла Чубинского.

Главред выяснил, что произошло с автором гимна Украины.

видео дня

Когда был написан гимн Украины

По словам историка, будущий автор текста украинского гимна создал известное стихотворение под влиянием патриотических мотивов, которые услышал от сербских студентов. Произведение было написано быстро, но его содержание несло сильный национальный посыл.

"Знаете ли вы, что в оригинальном тексте нашего гимна был куплет, за который автора мгновенно сослали на север России? В 1862 году киевский студент Павел Чубинский на одной из вечеринок услышал, как сербские студенты поют свою патриотическую песню о свободе. Впечатлённый этим мотивом, он всего за полчаса написал стихотворение "Ще не вмерла Україна", - рассказал историк Мирослав Высочанский.

Смотрите видео, в котором раскрывается интересный факт из истории гимна Украины:

Какой куплет украинского гимна стал причиной наказания автора

Особое возмущение российской имперской власти вызвали строки, в которых упоминались гетман Богдан Хмельницкий и борьба за возвращение чести Украине.Историк подчеркнул, что именно этот фрагмент стал одним из главных поводов для преследования Павла Чубинского.

"Царская власть мгновенно испугалась этого текста. Особенно империю разгневали вот эти строки. "Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, на що віддав Україну (россиянам, - ред.)..., щоб вернути її честь ляжем головами", - процитировал историк.

Почему Павла Чубинского сослали в Архангельск

Российская империя рассматривала украинское национальное движение как угрозу, а патриотический текст воспринимала как возможность распространения идей свободы среди населения.

"Из-за этого куплета и вредного влияния на умы простого народа Чубинского немедленно сослали в Архангельск", - подытожил он.

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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"

"Манускрипт" - это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.

Основная тематика проекта - история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются без внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.

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