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Как красиво назвать Сергея на украинском: варианты, заменяющие русифицированные

Марина Иваненко
28 июня 2026, 02:02
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Имя Сергей имеет несколько характерных для украинского языка форм. Имя Сергей не ограничивается вариантом "Сережа" — узнайте формы обращения и даты именинов.
Как ещё можно назвать Сергея на украинском языке
Как ещё можно назвать Сергея на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие украинские формы имеет имя Сергей
  • Почему стоит отказаться от формы "Сережа"
  • Когда Сергеи отмечают День ангела

Украинские имена имеют немало исконных уменьшительно-ласкательных форм, которые помогают передать теплое или дружеское отношение к человеку. В последние годы всё больше украинцев отказываются от русифицированных вариантов и возвращаются к традиционным формам. Это касается и популярного мужского имени Сергей. Главред расскажет о том, как можно красиво обращаться к Сергеям на украинском языке.

Языковой блогер Адам Диденко в своём видео в TikTok объяснил, как это имя звучит в украинской языковой традиции. Он призвал избегать распространённой формы "Сережа", которая является заимствованием из русского языка.

видео дня

Происхождение и значение имени Сергей

Как пишет Википедия, имя Сергей имеет древнеримское происхождение. Оно образовано от латинского родового имени Sergius и переводится как "весьма уважаемый", "знатный" или "высокий".

Как правильно обращаться к Сергею на украинском языке

Вместо русифицированной формы "Серёжа" в украинском языке есть несколько естественных вариантов.

Сергейко — наиболее распространенная нейтральная ласковая форма, подходящая для детей, друзей и близких.

Сергиечко — ласковый вариант для особо теплого обращения.

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Сергуня — традиционная украинская разговорная форма, распространенная во многих регионах.

Серж или Сержик — современные сокращённые формы, которые часто использует молодёжь.

Видео о том, как назвать Сергея на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Сергей" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Когда Сергей отмечает День ангела

По новоюлианскому церковному календарю обладатели этого имени отмечают именины несколько раз в год. Самые известные даты:

11 июля;

24 сентября;

8 октября;

20 октября.

Использование самобытных украинских форм имен помогает сохранять естественность речи и поддерживать украинскую языковую традицию.

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Об авторе: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и тренер по ораторскому мастерству, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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