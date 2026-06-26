Российские учебники истории годами вбивали в головы миф о том, что Херсон появился на свет лишь в 1778 году благодаря росчерку пера Екатерины II.

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Когда на самом деле появился Херсон и какая античная тайна скрыта в его названии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Когда впервые упоминается поселение на месте современного Херсона

Существовало ли название "Херсон" ещё до 1778 года

Откуда происходит само название "Херсон"

Названия украинских городов часто скрывают интересные истории, уходящие корнями в сотни, а иногда и тысячи лет. Одни происходят от природных особенностей местности, другие — от древних поселений или исторических событий. Именно такой является история названия Херсона, имеющего античные корни.

Главред выяснил, почему Херсон так называется.

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Какой была территория Херсона до появления современного города

Исследователи Украинского кризисного медиацентра опровергают российские пропагандистские нарративы о так называемых "исконно русских городах" на юге и востоке Украины. В частности, в исторических материалах о Херсоне говорится, что поселения на этой территории существовали задолго до появления Российской империи как государства.

По данным археологов, южные степи Херсонщины были заселены еще в III–II тысячелетиях до нашей эры. На территории региона обнаружены многочисленные артефакты, а также скифские захоронения IV–III веков до н. э. Эти земли никогда не были "диким, безлюдным полем", как это пытались показать имперские историки, чтобы оправдать свою колонизацию.

Когда впервые упоминается территория современного Херсона

Первые письменные упоминания о поселениях в районе современного Херсона датируются XI веком. В "Русской летописи" под 1084 годом упоминается поселение Олешшя, которое выполняло роль торгового и рыболовецкого центра и было важным портом во времена Киевской Руси.

Историки отмечают, что Олешшя было важным портовым узлом, куда прибывали купцы и даже иностранные дипломаты. Через него проходили торговые пути, а княжеские дружины использовали Днепр для походов в Константинополь.

Что было на месте современного Херсона

В XII веке поселение на этой территории упоминалось на картах арабского географа Аль-Идриси как Мулиса — международный торговый пункт. На европейских картах XIV–XVIII веков оно то появлялось, то исчезало из-за различной точности картографии и политических интересов государств.

На карте Гийома де Боплана 1648 года на этой территории упоминаются Биликовичи. Позже, в XVIII веке, здесь возникло казацкое поселение Перевоз, которое стало важным торговым и переправным пунктом. Здесь жили казаки, чумаки и местные ремесленники.

Настоящая история Херсона — видео:

Существовало ли название "Херсон" до 1778 года

Один из самых интересных документов, полностью разрушающий миф об "основании" Херсона в 1778 году — это "Генеральная карта по реке Днепр от Киева до Очакова", датированная 1757–1758 годами.

На этой карте, созданной за два десятилетия до указа Екатерины II, рядом с военным редутом Александр-Шанц уже чётко нанесён отдельный населённый пункт с названием "Херсон". В этот же период в документах упоминается Херсонская провинция, а из местных бывших запорожцев формируется Херсонский пикинёрский полк. Топоним существовал, развивался и использовался задолго до того, как в Санкт-Петербурге решили присвоить эти территории.

Империя планировала сделать Херсон военным форпостом и базой для экспансии в регионе, в частности для операций против Крыма. Город должен был стать важным логистическим центром во время русско-турецких войн XVIII–XIX веков.

Несмотря на попытки имперской колонизации и заселения переселенцами, регион оставался преимущественно украинским по языку и культуре. По переписи 1897 года большинство жителей Херсонщины указывали украинский язык как родной.

Откуда происходит название Херсон

Официальное название города было утверждено в 1778 году по приказу российской императрицы Екатерины II. Тогда на месте старой турецкой крепости начали строить новый город и крепость.

Слово "Херсонес" происходит от древнегреческого Χερσόνησος и означает "полуостров". Название "Херсон" является сокращённой формой этого слова.

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Об источнике: Украинский кризисный медиацентр Украинский кризисный медиацентр (УКМЦ) — это независимая коммуникационная платформа, созданная в 2014 году в начале российской агрессии против Украины. Организация была основана для оперативного информирования украинского общества и международного сообщества о событиях в Украине, а также для противодействия дезинформации.

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