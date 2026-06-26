Не Львов — какой город на Западе Украины стал столицей целого государства

О чём идёт речь в материале:
- Когда Галич был столицей
- Какова история города Галича
На территории современной Ивано-Франковской области находится немало исторических мест, сыгравших важную роль в развитии украинской государственности. Одним из таких городов является Галич — бывший политический центр, который в средневековье был столицей могущественного государства и одним из крупнейших городов Европы того времени. Об этом рассказал украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".
Главред выяснил, когда Галич был столицей.
Когда Галич стал столицей Галицко-Волынского государства
По его словам, современный Галич расположен примерно в 5 километрах от древнего города, который существовал на высоком холме в пределах современного села. Именно там формировалась история одного из важнейших центров княжеской эпохи.
Историк сообщил, что наибольшего расцвета древний Галич достиг при правлении князя Ярослава Осмомысла, который упоминается в известном древнерусском произведении "Слово о полку Игореве". В этот период город стал одним из главных центров политической и культурной жизни Руси.
"А со времени объединения князем Романом Волыни и Галичины в единое Галицко-Волынское княжество Галич стал не только его столицей, но и одним из крупнейших городов средневековой Европы", — рассказал украинский историк Мирослав Высочанский.
Смотрите видео об истории Галича:
Происхождение названия Галич: версии историков
Историк отметил, что существует несколько версий происхождения названия города Галич.
"Одна из них гласит, что название происходит от птицы "галица" или "галка", которая и изображена на гербе города. По другой версии, название происходит от греческого слова "галас", то есть соль, которой здесь всегда было много", — отметил он.
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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"
"Манускрипт" — это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.
Основная тематика проекта — история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются без внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.
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