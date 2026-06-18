Как называют Ивана на украинском: лингвист обнаружил малоизвестные формы имени

Многие украинцы используют форму "Ваня", не зная о десятках других вариантов. Лингвист объяснил, как правильно обращаться к Ивану на украинском языке.

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Как назвать Ивана на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как еще можно назвать Ивана на украинском языке

Почему "Ваня" считается русифицированным вариантом

Какое значение имеет имя Иван

Когда отмечают День ангела Ивана

Имя Иван — одно из самых популярных и любимых в Украине. Его носят тысячи мужчин разного возраста, однако в быту мы часто сокращаем его до привычного, но заимствованного "Ваня". Мало кто задумывается о том, что наш язык невероятно богат собственными, исконно украинскими и чрезвычайно благозвучными формами этого имени. Использование народных вариантов не только делает общение более теплым, но и помогает очистить повседневную речь от чужеродных культурных наслоений. Главред расскажет об этом подробнее.

Известный языковед Адам Диденко в своём TikTok-видео обратил внимание на эту тему и призвал украинцев копать глубже, открывая для себя новый уровень красоты родного языка. Он подчеркнул, что стоит отказываться от русифицированных форм, ведь вместо них у нас есть более десятка чисто украинских альтернатив. В своём ролике эксперт перечислил следующие варианты имени Иван: Иванко, Ивасик, Ивась, Ивашко, Иванчик, Иванцо, Ивасенко, Ивасечко, Ивасюнь, Ивасюненько и Ивасюнечко.

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Что означает имя Иван

Согласно данным Википедии, это имя имеет древнюю и глубокую историю. Оно происходит от древнееврейского имени Йоханан, что в переводе означает "Бог милостивый" или "Бог проявил милость".

В украинский язык оно попало через греческую (Иоаннес) и латинскую традиции и прочно укоренилось в нашей разговорной культуре, став важной частью национального фольклора, песен и сказок.

Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Когда Иваны отмечают День ангела

Поскольку святых с этим именем в христианском календаре очень много, Иваны могут отмечать именины чуть ли не каждый месяц. Однако самые главные дни ангела связаны с памятью Иоанна Крестителя (Предтечи).

По новоюлианскому календарю, действующему сейчас в Украине, основные даты следующие:

7 января — Собор Иоанна Крестителя;

24 июня — Рождество Иоанна Крестителя (известное в народе как праздник Ивана Купала);

29 августа — Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Также популярными днями именины являются дни памяти апостола Иоанна Богослова (8 мая и 26 сентября). Поэтому, если в вашем окружении есть Иван, попробуйте уже сегодня назвать его Ивасиком или Иванком.

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О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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