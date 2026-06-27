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Откуда взялись названия дней недели: какие тайны скрывает календарь

Марина Иваненко
27 июня 2026, 20:22
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Названия дней недели появились не случайно. За ними скрываются древние традиции, интересное происхождение слов, народные приметы и запреты на каждый день.
Откуда произошли названия дней недели
Откуда взялись названия дней недели / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале

  • Откуда произошли названия всех дней недели
  • Какие приметы и запреты существовали для каждого дня
  • Почему воскресенье когда-то означало всю неделю

Названия дней недели в украинском языке имеют древнее происхождение и отражают мировоззрение наших предков. Большинство из них напрямую связано с порядком дней в неделе, а некоторые пришли к нам вместе с религиозными традициями. Кроме того, у каждого дня были свои народные приметы, запреты и обычаи. Главред расскажет об этом подробнее.

В древности семидневный цикл называли неделей, то есть периодом из семи дней. Каждый из них имел свое значение и считался благоприятным или неблагоприятным для определенных дел.

видео дня

Понедельник

Как сообщает "Обозреватель", название означает "после воскресенья", ведь когда-то именно воскресенье считалось первым днём недели. Понедельник называли "головой" недели. Во времена Киевской Руси существовало поверье, что этот день является тяжелым, а одна из версий объясняет это тем, что именно в понедельник наказывали тех, кто пропускал воскресную службу.

В народной традиции понедельник считался "мужским" днём, поэтому крупные и важные дела часто откладывали.

Вторник

Название происходит от слова "второй", то есть второй день после воскресенья. Вторник также относился к "мужским" дням.

Его считали одним из самых благоприятных дней недели для начала новых дел, путешествий и важной работы.

Среда

Название этого дня связано с тем, что он находится посередине недели.

После принятия христианства среда стала одним из постных дней. В народных верованиях она считалась "женским" днём. Существовало поверье, что в этот день женщинам не следует мыть или расчёсывать волосы, чтобы не потерять красоту.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Четверг

Название происходит от порядкового числительного "четвертый".

Наши предки считали четверг удачным днем для большинства хозяйственных дел. В то же время существовало поверье, что в этот день не стоит высаживать растения, иначе урожай будет плохим.

Пятница

Название напрямую связано с числом пять.

Пятница была главным "женским" днём недели и днём поста. По народным обычаям женщинам не рекомендовали шить, ткать, убирать дом или печь хлеб. Зато работы в саду или на огороде не считались запретными.

Суббота

Это единственное название дня недели, имеющее иноязычное происхождение. Оно происходит от еврейского слова "шабат", которое означает отдых или прекращение работы.

В народе субботу считали неудачным днём для начала новых дел. Зато в этот день завершали начатое, убирали дом и готовились к воскресенью. Также существовало поверье, что люди, рождённые в субботу, будут иметь счастливую судьбу.

Воскресенье

Название происходит от словосочетания "не действовать", то есть не работать.

Воскресенье было днём отдыха, посещения церкви и встреч с семьёй. Интересно, что в древности словом "воскресенье" иногда называли весь семидневный цикл, поскольку отсчёт времени вели от одного выходного дня до следующего.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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