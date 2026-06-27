Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Читайте в материале:
- Чего нельзя делать в день рождения по примет
- Какие подарки считаются нежелательными и что принесет удачу
Согласно народным поверьям, день рождения — это особое время, когда человек наиболее уязвим к негативной энергии. Наши предки верили, что поведение в этот день, выбор гостей и даже подарков могут повлиять на здоровье, финансовое благополучие и успех в течение следующего года. Главред расскажет об этом подробнее.
Соблюдение нескольких простых правил, согласно народным приметам, поможет избежать неприятностей и привлечь удачу.
Чего нельзя делать в день рождения
Самое главное правило — не праздновать день рождения заранее. По поверьям, это может навлечь болезни и неудачи. Празднование рекомендуют устраивать только в сам день рождения или позже.
Существуют и другие приметы, связанные с этим праздником:
- Мужчинам не рекомендуется шумно отмечать 40-летие. Эту дату лучше провести спокойно.
- За столом не должно быть 13 или 18 гостей. Считается, что лучше приглашать четное количество людей, искренне желающих вам добра.
- В день рождения не стоит плакать, грустить или ссориться, чтобы не провести следующий год в плохом настроении.
- Не рекомендуется одалживать деньги, вещи или продукты, ведь, согласно поверьям, вместе с ними можно отдать собственную удачу.
Какие подарки считаются нежелательными
По народным приметам, некоторые подарки могут иметь символическое негативное значение.
- Ножи, вилки и другие острые предметы якобы приносят ссоры. Чтобы нейтрализовать примету, дарителю отдают монету в качестве символического выкупа.
- Часы считаются символом разлуки или расставания влюбленных.
- Пустой кошелек или сумка символизируют финансовые трудности. Чтобы избежать этого, внутрь сразу кладут монету или купюру.
- Жемчуг, по поверьям, предвещает слёзы, а жёлтые цветы — измену.
Что, согласно приметам, приносит удачу
Чтобы следующий год был удачным, народные поверья советуют встречать день рождения в хорошем настроении и обязательно отпраздновать этот день.
Для привлечения достатка рекомендуют надеть новую праздничную одежду, а также положить в карман бумажные деньги как символ финансового благополучия. В то же время в народе советуют избегать одежды черного, серого и коричневого цветов.
Традиционным завершением празднования остается задувание свечей на торте с загадыванием желания. Также перед днем рождения советуют простить старые обиды и помириться с людьми, с которыми возникли конфликты.
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