Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

В народных поверьях день рождения считается особенным днём. Как отпраздновать день рождения, чтобы не отпугнуть удачу, здоровье и финансовое благополучие.

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Чего не стоит делать в День рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Чего нельзя делать в день рождения по примет

Какие подарки считаются нежелательными и что принесет удачу

Согласно народным поверьям, день рождения — это особое время, когда человек наиболее уязвим к негативной энергии. Наши предки верили, что поведение в этот день, выбор гостей и даже подарков могут повлиять на здоровье, финансовое благополучие и успех в течение следующего года. Главред расскажет об этом подробнее.

Соблюдение нескольких простых правил, согласно народным приметам, поможет избежать неприятностей и привлечь удачу.

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Чего нельзя делать в день рождения

Самое главное правило — не праздновать день рождения заранее. По поверьям, это может навлечь болезни и неудачи. Празднование рекомендуют устраивать только в сам день рождения или позже.

Существуют и другие приметы, связанные с этим праздником:

Мужчинам не рекомендуется шумно отмечать 40-летие. Эту дату лучше провести спокойно.

За столом не должно быть 13 или 18 гостей. Считается, что лучше приглашать четное количество людей, искренне желающих вам добра.

В день рождения не стоит плакать, грустить или ссориться, чтобы не провести следующий год в плохом настроении.

Не рекомендуется одалживать деньги, вещи или продукты, ведь, согласно поверьям, вместе с ними можно отдать собственную удачу.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Какие подарки считаются нежелательными

По народным приметам, некоторые подарки могут иметь символическое негативное значение.

Ножи, вилки и другие острые предметы якобы приносят ссоры. Чтобы нейтрализовать примету, дарителю отдают монету в качестве символического выкупа.

Часы считаются символом разлуки или расставания влюбленных.

Пустой кошелек или сумка символизируют финансовые трудности. Чтобы избежать этого, внутрь сразу кладут монету или купюру.

Жемчуг, по поверьям, предвещает слёзы, а жёлтые цветы — измену.

Что, согласно приметам, приносит удачу

Чтобы следующий год был удачным, народные поверья советуют встречать день рождения в хорошем настроении и обязательно отпраздновать этот день.

Для привлечения достатка рекомендуют надеть новую праздничную одежду, а также положить в карман бумажные деньги как символ финансового благополучия. В то же время в народе советуют избегать одежды черного, серого и коричневого цветов.

Традиционным завершением празднования остается задувание свечей на торте с загадыванием желания. Также перед днем рождения советуют простить старые обиды и помириться с людьми, с которыми возникли конфликты.

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