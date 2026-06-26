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Чего нельзя делать в пятницу: народные приметы, которые уберегут от неудач

Марина Иваненко
26 июня 2026, 03:03
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Приметы на пятницу предупреждают о финансовых потерях и неприятностях. Что нельзя делать в пятницу, какие дела лучше отложить и почему.
Чего нельзя делать в пятницу
Чего нельзя делать в пятницу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие дела запрещали делать в пятницу наши предки
  • Почему не рекомендуют давать деньги в долг в этот день
  • Какие действия могут принести успех и благополучие

Пятница традиционно считается особым днём недели, который в народных поверьях связывают с женской энергией, деньгами и завершением дел. Согласно старинным приметам, некоторые действия в этот день могут принести неудачи или финансовые потери, тогда как другие, наоборот, привлекают успех. Главред расскажет об этом подробнее.

Что нельзя делать в пятницу, чтобы не навлечь на себя неудачу

Наши предки старались воздерживаться от нескольких важных дел в этот день, чтобы не навлечь на себя проблемы.

видео дня

Начинать новые проекты

Пятница подходит для подведения итогов, а не для стартов. Считалось, что любое новое дело будет продвигаться очень медленно и с трудом.

Заниматься женским рукоделием

Пятница считается днём святой Параскевы, покровительницы женщин. В этот день строго запрещалось шить, вязать, прясть и вышивать. Работу, начатую ранее, разрешалось завершать.

Петь утром

По поверьям, утреннее пение в пятницу может принести тревоги и неприятности в течение дня.

Давать деньги в долг

Если одолжить деньги в пятницу, можно лишиться собственной финансовой удачи и оказаться в затруднительном положении. Одалживать деньги лучше в четверг до захода солнца или уже в субботу.

Устраивать свадьбу или похороны

Пятница — день тишины и сдержанности, поэтому шумные торжества считались неуместными. Похороны в этот день старались не проводить, чтобы не навлечь на семью новую утрату.

Перестилать постель

Смена постельного белья в пятницу, по приметам, может привести к ссорам в доме и бессоннице.

Устраивать шумные вечеринки

Чрезмерные веселье и шум в этот день считались нежелательными.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Что стоит сделать в пятницу для благополучия

Чтобы наполнить следующую неделю гармонией и прибылью, в пятницу советуют выполнить несколько действий.

Завершить старые дела

Это идеальное время для завершения проектов. Если закрыть все рабочие вопросы до выходных, следующая неделя будет продуктивной и без задержек.

Уделить время уходу за собой

Пятничные косметические процедуры, маникюр или отдых, согласно поверьям, положительно влияют на женскую энергетику и личную жизнь.

Купить новые вещи

Обновление гардероба в пятницу считается удачным знаком. Новая одежда принесет радость, прослужит долго и будет символизировать финансовый рост.

Подготовить дом к выходным

Легкая уборка, создание уюта и приятной атмосферы в доме в пятницу вечером, согласно приметам, привлекут положительные события на выходных.

Погасить долги

В отличие от одалживания денег, возврат собственных долгов в пятницу считается полезным. Это открывает путь к новым доходам и финансовой стабильности.

Составить план на следующую неделю

Планирование дел в пятницу вечером помогает избежать хаоса и заранее настроиться на продуктивную работу.

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