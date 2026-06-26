Чего нельзя делать в пятницу: народные приметы, которые уберегут от неудач

О чем вы узнаете:
- Какие дела запрещали делать в пятницу наши предки
- Почему не рекомендуют давать деньги в долг в этот день
- Какие действия могут принести успех и благополучие
Пятница традиционно считается особым днём недели, который в народных поверьях связывают с женской энергией, деньгами и завершением дел. Согласно старинным приметам, некоторые действия в этот день могут принести неудачи или финансовые потери, тогда как другие, наоборот, привлекают успех. Главред расскажет об этом подробнее.
Что нельзя делать в пятницу, чтобы не навлечь на себя неудачу
Наши предки старались воздерживаться от нескольких важных дел в этот день, чтобы не навлечь на себя проблемы.
Начинать новые проекты
Пятница подходит для подведения итогов, а не для стартов. Считалось, что любое новое дело будет продвигаться очень медленно и с трудом.
Заниматься женским рукоделием
Пятница считается днём святой Параскевы, покровительницы женщин. В этот день строго запрещалось шить, вязать, прясть и вышивать. Работу, начатую ранее, разрешалось завершать.
Петь утром
По поверьям, утреннее пение в пятницу может принести тревоги и неприятности в течение дня.
Давать деньги в долг
Если одолжить деньги в пятницу, можно лишиться собственной финансовой удачи и оказаться в затруднительном положении. Одалживать деньги лучше в четверг до захода солнца или уже в субботу.
Устраивать свадьбу или похороны
Пятница — день тишины и сдержанности, поэтому шумные торжества считались неуместными. Похороны в этот день старались не проводить, чтобы не навлечь на семью новую утрату.
Перестилать постель
Смена постельного белья в пятницу, по приметам, может привести к ссорам в доме и бессоннице.
Устраивать шумные вечеринки
Чрезмерные веселье и шум в этот день считались нежелательными.
Что стоит сделать в пятницу для благополучия
Чтобы наполнить следующую неделю гармонией и прибылью, в пятницу советуют выполнить несколько действий.
Завершить старые дела
Это идеальное время для завершения проектов. Если закрыть все рабочие вопросы до выходных, следующая неделя будет продуктивной и без задержек.
Уделить время уходу за собой
Пятничные косметические процедуры, маникюр или отдых, согласно поверьям, положительно влияют на женскую энергетику и личную жизнь.
Купить новые вещи
Обновление гардероба в пятницу считается удачным знаком. Новая одежда принесет радость, прослужит долго и будет символизировать финансовый рост.
Подготовить дом к выходным
Легкая уборка, создание уюта и приятной атмосферы в доме в пятницу вечером, согласно приметам, привлекут положительные события на выходных.
Погасить долги
В отличие от одалживания денег, возврат собственных долгов в пятницу считается полезным. Это открывает путь к новым доходам и финансовой стабильности.
Составить план на следующую неделю
Планирование дел в пятницу вечером помогает избежать хаоса и заранее настроиться на продуктивную работу.
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