Пустая бутылка на столе: какой неприятный намек она давала гостям раньше

Многие люди убирают пустые бутылки со стола, даже не задумываясь, почему. За этой традицией стоят исторические факты, народные приметы и практические причины.

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Пустая бутылка на столе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Откуда взялась традиция убирать пустые бутылки со стола

Какие приметы связаны с пустой посудой

Во время застолья многие автоматически убирают пустые бутылки со стола. Одни делают это из-за суеверий, другие — просто по привычке. На самом деле у этой традиции есть как народные объяснения, так и вполне логичные исторические причины — Главред расскажет, какие именно.

Как казаки во Франции придумали хитрый способ сэкономить

Одна из самых известных версий происхождения этой традиции связана с началом XIX века, когда казаки находились во Франции. Они посещали местные кафе и трактиры, где оплату за алкоголь часто рассчитывали по количеству пустых бутылок, которые оставались на столе после застолья.

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Находчивые казаки быстро нашли способ тратить меньше денег — часть пустых бутылок они прятали под стол. В результате официанты видели меньше тары и начисляли меньшую сумму. Вернувшись домой, воины привезли с собой и эту привычку.

Какой скрытый сигнал подавала хозяйка гостям

В древности за порядком во время застолья внимательно следила хозяйка дома. Когда гости доедали блюда или допивали напитки, она обычно сразу приносила новые угощения.

Если же на столе оставались пустые тарелки или бутылки, это могло быть своеобразным вежливым намеком для гостей. Так хозяйка показывала, что запасы закончились и празднование подходит к концу.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Почему наши предки боялись пустых бутылок на столе

В народных поверьях пустая посуда часто ассоциировалась с недостатком и убытками. Из-за этого возникло немало примет.

Наши предки верили, что:

пустая бутылка на столе может привлекать бедность и финансовые потери;

она способна навлечь неудачи и неприятности;

в открытую пустую бутылку якобы может проникнуть нечистая сила.

Именно поэтому после застолья пустую посуду старались как можно быстрее убрать.

Есть и вполне практическая причина

Помимо примет и легенд, существует простое бытовое объяснение этой традиции. На праздничном столе обычно и без того мало свободного места из-за блюд, тарелок и столовых приборов.

К тому же высокую пустую бутылку легко случайно задеть рукой. Она может упасть, разбиться и создать опасную ситуацию для гостей. Поэтому убирать пустую тару со стола не только удобно, но и практично.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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