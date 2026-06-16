Свадьба по приметкам: в какие месяцы нельзя жениться из-за риска разводов

Действительно ли май не подходит для свадьбы, а сентябрь гарантирует счастливый союз — что предсказывают молодоженам народные приметы в каждом месяце года.

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В каком месяце брак будет самым крепким / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие месяцы считаются лучшими для свадьбы

Какие месяцы обещают крепкий союз до старости

Выбор даты для создания семьи часто основывается не только на графике работы ЗАГСов, но и на давних народных наблюдениях. В народе верят, что каждый месяц закладывает определенный сценарий для будущих супругов — от финансового успеха до риска быстрого развода. Какие периоды считаются наиболее благоприятными для длительного союза, а в какие месяцы вступать в брак не рекомендуется, расскажет Главред.

Зимняя свадьба: что предсказывают молодоженам приметы

Январь

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Существует примета: "В январе поженились — быстро остынут". Раньше считалось, что это может привести к раннему вдовству. По другой версии, в этом месяце создают семьи самостоятельные люди, для которых на первом месте стоит взаимоуважение, а не романтика.

Февраль

Брак в этом месяце сулит сложные отношения с постоянными эмоциональными взлетами и падениями. Несмотря на трудности, такие браки обычно бывают долгими.

Декабрь

Очень удачное время для свадьбы. Декабрьский брак предвещает супругам верность, спокойную жизнь и взаимную заботу на долгие годы.

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Март

Народные приметы связывают этот месяц с разлукой. Чаще всего это означало, что муж или жена будут долго жить вдали от дома из-за работы или учебы. Также март считается благоприятным для тех, кто планирует переезд или эмиграцию.

Апрель

Апрельский брак характеризуется нестабильностью. Супруги могут сталкиваться с частыми перепадами настроения и колебаниями в финансовом положении.

Май

Известная приметка гласит: "В мае женишься — будешь всю жизнь мучиться". В древности в этот период продолжались тяжелые полевые работы, поэтому отвлекаться на празднование считалось дурным знаком.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Летняя свадьба: когда брак сулит счастье и достаток

Июнь

Один из самых благоприятных месяцев для создания семьи. Он обещает стабильную и спокойную супружескую жизнь, хороший быт и взаимопонимание, хотя в отношениях иногда может не хватать ярких эмоций.

Июль

Этот месяц как бы отражает поведение партнеров. Если в паре царят уважение и доверие, брак будет крепким. Если же появятся равнодушие или обман, отношения могут быстро разрушиться.

Август

Август хорошо подходит для людей с сильным характером. В такой семье возможны споры из-за борьбы за лидерство, однако партнеры способны успешно развивать общее дело или бизнес.

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Сентябрь

По народным приметам, это лучшее время для создания крепкой семьи. Супруги проживут вместе до старости в мире, согласии и без серьезных потрясений.

Октябрь

Такие браки строятся на четком планировании и прагматичном подходе к жизни. Пара умеет грамотно распоряжаться бюджетом, но существует риск, что со временем чувства уступят место привычке, что может вызвать мелкие конфликты.

Ноябрь

Этот месяц традиционно ассоциируется с материальным благополучием. Ноябрьский брак обещает финансовый успех и достаток, если партнеры не будут ставить деньги выше отношений.

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