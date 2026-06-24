Очень важный церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 24 июня

Что можно делать 24 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от неудач и бедности.

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Что нельзя делать 24 июня / фото: УНИАН

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день туман

Что нужно сделать в этот день

Какой работой нельзя заниматься 24 июня

24 июня церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя. В народном календаре - Ивана Купала. Как сообщает Главред, Иоанн считается последним пророком Ветхого Завета и первым свидетелем Нового. Его родителями были священник Захария и праведная Елизавета. Они долго не имели детей.

Иоанн Креститель призвал людей к покаянию, стал символом очищения человека, так как крестил в водах Иордана.

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Что можно делать 24 июня

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и удачи на весь год.

В этот день можно проводить различные обряды и гуляния. Девушки и парни прыгали через костер, плетут венки.

В этот день нужно загадать желание. Предки верили, что оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 24 июня

1. Нельзя 24 июня браться за ручную работу. Это может притянуть неудачи.

2. Нельзя 24 июня проводить финансовые операции. Предки верили, что тогда будет много долгов.

3. Нельзя 24 июня ругаться и ссориться. Иначе конфликты затянутся.

Приметы 24 июня

Если в этот день сильная роса, то будет хороший урожай огурцов.

Если в этот день густой туман, то небо будет ясным.

Если в этот день сильно пахнет липа, то скоро пойдет дождь.

Если в этот день душный воздух, то будут грозы.

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