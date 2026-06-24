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Оберег, талисман или антистресс: зачем украинцы носят каштаны в карманах и сумках

Марина Иваненко
24 июня 2026, 14:14
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Каштаны в кармане считаются оберегом. Почему и сегодня люди не отказываются носить каштаны в карманах, что об этом говорят психологи и народные поверья.
Каштаны в сумке
Каштаны в сумке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем люди кладут каштаны в карманы и сумки
  • Почему три каштана считаются символом удачи и достатка
  • Как объясняют этот обычай современные исследователи

На улицах украинских городов часто можно увидеть людей, которые собирают и кладут в карманы каштаны. Для многих это просто привычка с детства, однако на самом деле эта традиция имеет глубокие корни. Каштан издавна считался символом силы, здоровья и энергии, а его гладкие плоды — источником особых свойств.

Почему люди веками носят каштаны с собой и как этот феномен объясняют современные исследователи — расскажет Главред.

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В народных верованиях каштан считался деревом, способным впитывать в себя негативную энергию и отгонять злые силы. Люди клали плоды в карманы, сумки или под подушку по нескольким причинам:

  • чтобы защититься от сглаза и болезней;
  • привлечь в дом благополучие и стабильность;
  • чтобы уменьшить усталость и боль в ногах (особенно это касалось тех, кто много ходил или занимался физическим трудом).

Этнографы отмечают, что особую силу имеет магическое сочетание трех каштанов. Если носить их вместе, каждый выполняет свою роль: один притягивает деньги, второй защищает, а третий приносит удачу. Именно поэтому их часто держат в потайных карманах сумок как мощный финансовый талисман, символизирующий достаток и защиту от финансовых потерь.

Также плоды брали с собой на встречи с незнакомцами, чтобы нейтрализовать влияние так называемых "энергетических вампиров".

Каштан в кармане: что об этом говорят психологи и учёные

Современные исследователи подтверждают, что польза от каштана в кармане действительно есть, хотя у этого явления есть вполне реалистичное объяснение. Психологи отмечают, что перебирание гладкого, округлого каштана в руке оказывает успокаивающий эффект. Это работает как тактильная терапия, которая помогает снизить уровень тревожности и лучше сосредоточиться — эффект схож с использованием современных антистрессовых мячиков.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Также существует мнение, что каштан обладает электростатическими свойствами. Он способен поглощать часть статического электричества, накапливающегося на теле человека, что помогает несколько уменьшить напряжение и усталость.

Даже если эффект от каштана основан лишь на вере в его силу, он вполне реален, ведь помогает человеку чувствовать себя увереннее и спокойнее.

По словам историков из Института народоведения НАН Украины, традиция носить каштаны имеет древнее обрядовое происхождение. В культуре наших предков эти плоды выступали символом обновления, природной силы и преодоления тьмы.

Как правильно обращаться с талисманом

Чтобы плоды приносили только пользу, знатоки народных традиций советуют соблюдать несколько простых правил:

  1. Не стоит брать гнилые или треснувшие каштаны, чтобы не переносить на себя "негатив". Они должны быть свежими и гладкими.
  2. Не следует держать каштаны дома или в сумке слишком долго. Считается, что со временем они накапливают негативную энергию, которую нужно отдавать природе, поэтому раз в год плоды стоит менять на новые.
  3. Если посадить каштан во дворе, он будет действовать как постоянный оберег, усиливая финансовые потоки и создавая атмосферу стабильности.

В конце концов, ношение каштана в сумке или кармане — это не просто суеверие. Это часть нашей культуры, которая интересно сочетает народные верования, психологию и связь с природой, даря ощущение уюта и тёплые воспоминания.

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